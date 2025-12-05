La propuesta de Mario Pergolini luego de que L-Gante asegurara que quiere terminar el secundario
El cantante de cumbia 420 expresó su intención de terminar lo pendiente y el conductor de "Otro día perdido" (El Trece) no dudó en incentivarlo.
En una nueva emisión de Otro día perdido (El Trece), la presencia de Elián Valenzuela -más conocido como L-Gante- generó un clima inesperado cuando el músico abrió la puerta a un costado poco explorado de su vida: sus estudios, su paso por la cárcel y sus próximos objetivos personales.
La charla tomó fuerza cuando Mario Pergolini destacó la madurez reciente del artista. “A mí siempre me agrada escucharte, cada vez estás más ubicado, cada vez estás más pensativo. Cada vez se te ve más centrado”, señaló Pergolini, señalando su evolución.
L-Gante retomó esas palabras con una reflexión que conmovió al equipo. “Siempre hay un momento para volver a centrarse, seguir preparándose, seguir obteniendo conocimiento. Estudiar. Hoy en día me parece genial ponerse a estudiar. Yo también fui un joven que ha dejado los estudios”, aseguró, al recordar que había abandonado la escuela en tercer año, en 2016.
El momento se tornó más distendido cuando Agustín Aristarán más conocido como Rada bromeó mirando a Pergolini y lanzó: “Guarda porque te va a querer terminar el secundario”. Enseguida, Laila Roth se sumó con una pregunta directa: “¿Te gustaría terminarlo?”. El músico respondió sin titubeos: “Sí, sí”.
Acto seguido, Pergolini sorprendió a todos con una propuesta concreta: “¿Dónde tenés domicilio, en Capital o en provincia?”. Tras saber que vivía en provincia, agregó: “No importa, mudate a mi casa porque hay un sistema en la Ciudad que te permite estudiar con acompañamiento, rendir en menos tiempo porque estás trabajando y tener el título. Si querés, yo te lo arreglo”. Incluso añadió entre risas: “Se lo estamos arreglando a Trueno también”.
La reacción del artista fue inmediata: “Me interesa”, afirmó, despertando aplausos en el estudio. En este sentido, el conductor destacó que una propuesta similar lanzó para Trueno, otro cantante urbano que aún no tiene su analítico secundario. ¿Lo lograrán?
