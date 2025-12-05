La propuesta de Mario Pergolini luego de que L-Gante asegurara que quiere terminar el secundario

Acto seguido, Pergolini sorprendió a todos con una propuesta concreta: “¿Dónde tenés domicilio, en Capital o en provincia?”. Tras saber que vivía en provincia, agregó: “No importa, mudate a mi casa porque hay un sistema en la Ciudad que te permite estudiar con acompañamiento, rendir en menos tiempo porque estás trabajando y tener el título. Si querés, yo te lo arreglo”. Incluso añadió entre risas: “Se lo estamos arreglando a Trueno también”.