Netflix: la seria israelí inspirada en un caso real sobre un adolescente problemático que tiene que sobrevivir
Con apenas 8 capítulos, una historia dura, emocional y profundamente humana, esta producción se posiciona como una de las favoritas del público.
Netflix volvió a sorprender a los suscriptores con una de sus apuestas más potentes del año: una serie israelí basada en hechos reales que ya figura entre lo más visto del 2025. La serie combina drama carcelario, coming-of-age y un retrato crudo de la violencia institucional, pero sin perder el corazón de su historia: la lucha de un adolescente por sobrevivir en un entorno que parece diseñado para quebrarlo. Desde que llegó a la plataforma, la ficción acumuló récords de visualización y se instaló rápidamente en el top global.
De qué trata "Un chico malo"
“Un chico malo” sigue la historia real de Dean Sheyman, un adolescente cuyo comportamiento rebelde lo lleva a ser enviado a un brutal centro de detención juvenil. Allí, lejos de su familia y expuesto a un sistema violento, el joven debe aprender a sobrevivir entre abusos, jerarquías internas y reglas impuestas por otros internos.
A diferencia de otras producciones del género, esta serie pone el foco en la manera en que Dean utiliza su ingenio, humor y capacidad para leer a los demás como herramientas para mantenerse con vida. Su paso por el reformatorio exhibe no solo la violencia del entorno, sino también pequeños destellos de humanidad que hacen avanzar la trama y permiten que el espectador conecte emocionalmente con él.
Dirigida por Ron Leshem y escrita por Daniel Amsel, la serie llegó a Netflix el 2 de mayo de 2025 con 8 capítulos de entre 33 y 41 minutos cada uno, convirtiéndose rápidamente en un fenómeno dentro de la categoría de drama.
Reparto de "Un chico malo"
Guy Menaster como Dean Sheyman
Daniel Chen como Daniel Chen
Havtamo Farda como Zion Zoro
Liraz Chamami como Heli
Neta Plotnik como Tamara Sheyman
Bat-Chen Sabag como Keren
Ishay Lalosh como Freddie Soosan
El elenco, integrado por jóvenes actores israelíes, fue uno de los puntos más destacados por los espectadores, especialmente por la potencia emocional y la credibilidad que aportan en cada escena.
Trailer de "Un chico malo"
