Netflix: la seria israelí inspirada en un caso real sobre un adolescente problemático que tiene que sobrevivir

Netflix volvió a sorprender a los suscriptores con una de sus apuestas más potentes del año: una serie israelí basada en hechos reales que ya figura entre lo más visto del 2025. La serie combina drama carcelario, coming-of-age y un retrato crudo de la violencia institucional, pero sin perder el corazón de su historia: la lucha de un adolescente por sobrevivir en un entorno que parece diseñado para quebrarlo. Desde que llegó a la plataforma, la ficción acumuló récords de visualización y se instaló rápidamente en el top global.