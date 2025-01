Luciano Castro dijo que Griselda Siciliani es el amor de su vida: la respuesta de Sabrina Rojas

Fue Luis Bremer quien abordó el tema, y la conductora de Paso en América no dudó en expresar su postura: “Creo que siempre estamos enamorados y creemos que esa es la persona que amamos para toda la vida”, comenzó diciendo Sabrina con tranquilidad.

“A mí me pasó con cada pareja que tuve, con el primero pensé que era el amor de mi vida, lo sentí así, pero luego lo sentí con el segundo, con el tercero y probablemente cuando vuelva a enamorarme diré: ‘Este es el amor de mi vida’”, afirmó sin vacilar.

Luciano Castro sabrina rojas

Esto dio pie a un debate en el programa sobre si este tipo de declaración debería hacerse con todas las parejas, y la mamá de Esperanza y Fausto aseguró que nunca ha mentido, y que siempre que lo dijo fue porque realmente lo sintió. “El archivo de Castro lo deja un poco en evidencia porque en PH dijo que el amor de su vida era Sabrina y luego, en otra temporada, dijo que era Flor Vigna”, recordó Pamela David, conductora del programa.

Josefina Pouso quiso saber si le incomodaba que Luciano se refiriera a Griselda como el amor de su vida, considerando que, durante su matrimonio, ella había sido acusada de ser la tercera en discordia. Sabrina respondió: “No, la verdad es que no me genera nada, me parece genial que esté enamorado y que lo exprese”.

A pesar de sus duras declaraciones en los últimos meses, hay una realidad en su separación que solo ellos dos conocen. Sin embargo, la actriz de Golpe al corazón se animó a revelar un detalle de su vida diaria con el padre de sus hijos: “Nos separamos hace cuatro años de común acuerdo porque ya no nos aguantábamos más, y luego cada uno siguió su camino. Durante estos cuatro años, Luciano intentó volver en varias ocasiones, pero yo le dije que no”.

“Hoy hace un año que estoy sola, y seguramente la próxima vez que me ponga de novia, sentiré que esa persona es el amor de mi vida. Pero ahora que hace un año que estoy sola, pude identificar quién fue el amor de mi vida. Luciano fue el hombre de mi vida, pero no el amor de mi vida. El que fue el amor de mi vida fue la relación más sana y bonita”, concluyó, sin dar más detalles sobre quién podría ser.