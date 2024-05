Luciano Castro rompió el silencio tras su separación de Flor Vigna

luciano castro flor vigna

“Me apoyé en personas, en familia, en amigos, en la música. Y aprendí que cuando llegas al fondo pateas y subís para arriba”, destacó Castro sobre sus estrategias para salir del dolor. Por otro lado, afirmó: “El primer y segundo mes estuve muy triste, me fui poniendo en pie y todo sale como tiene que ser”.

Asimismo, Castro sostuvo: “Nosotros siempre fuimos una pareja muy respetuosa, hablábamos mucho y hasta hace un mes atrás hemos charlado, nos hemos visto, todos gestos de cierre muy lindos, muy maduros, de una relación saludable”. Por último, cerró: “Hoy en día descubrí las charlas con mis hijos, que saben que podemos hablar de lo que sea, que los extraño cada vez que estoy trabajando lejos. A veces extraño tanto a mis hijos que me pongo a llorar, me cuentan cosas de los diario que me da bronca perderme, pero siempre tuve la sensibilidad a flor de piel y ellos me conocen”.