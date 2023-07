Luciano Castro vive en tres casas: los motivos que lo llevaron a esa situación

Al referirse al funcionamiento de la convivencia con Castro, Flor Vigna dijo que sostienen un vínculo libre de ataduras, lo que se traduce en que ella respeta los tiempos en los que el actor quiere estar solo, y eso lo lleva a vivir en tres casas.

Por qué Luciano Castro vive en tres casas

“Lucho tiene la casa en la que está con sus hijos, que está con Sabri (Sabrina Rojas) también. Después una casa que tiene cerca del colegio de los chicos, que es su espacio. Cuando convivimos, suele ser en mi casa. A veces nos pasamos y le damos duro a la convivencia. Son épocas”, explicó.

La actriz prefirió no detenerse demasiado en las propiedades de Luciano, pero sí en la justificación de la convivencia interrumpida porque “a veces le digo: ‘amor termino el ensayo a las doce y media. Si estás vos estás para dormir, me voy a casa y algo hago’. A la mañana él es un fuego y a mí me cuesta todo”.

“Él escribe en sus tiempos libres, es como un padrazo, es como que confiamos mucho en los tiempos libres y extrañarse”, contó Vigna y remarcó que también mantiene una buena relación con Sabrina Rojas. “Me parece un amor y tenemos buena relación todos. Es parte de la historia de Luciano”, concluyó.