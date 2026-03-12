Premios Oscar 2026: la Academia incrementó la seguridad ante una amenaza de drones iraníes
El FBI advirtió a las autoridades de California una posible amenaza de drones iraníes en la Costa Oeste en represalia por la guerra de Medio Oriente.
La industria del cine se prepara para su noche más importante bajo un clima de vigilancia extrema. Mientras el Teatro Dolby de Ovation Hollywood comenzaba este miércoles con el tradicional despliegue de su alfombra roja —contando con la presencia del anfitrión Conan O'Brien y la prensa internacional—, una noticia de trasfondo geopolítico ha puesto en jaque la tranquilidad de la organización: una alerta del FBI sobre posibles amenazas externas.
De acuerdo con informes difundidos por ABC News, la oficina federal de investigación notificó a las autoridades de California sobre la posibilidad de que Irán realice acciones de represalia contra la Costa Oeste de los Estados Unidos mediante el uso de drones. Esta advertencia ha provocado que las fuerzas del orden operen bajo un esquema de preparación intensivo ante el riesgo de un ataque tecnológico.
A pesar de la gravedad de la información, el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles ha optado por la cautela comunicativa. En declaraciones recogidas por el LA Times, el organismo evitó profundizar en el contenido del memorando del FBI, aunque confirmó que se encuentran en un "nivel elevado de preparación y mantenía una mayor vigilancia".
Por su parte, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas prefirió no emitir comentarios oficiales al respecto. Sin embargo, fuentes consultadas por Variety aseguran que el incremento de efectivos y medidas de control ya es una realidad en los alrededores del Teatro Dolby, aunque los refuerzos se mantienen de forma discreta para no alterar el clima festivo de la previa.
Durante una rueda de prensa matutina con el equipo responsable de la 98.ª edición de los Premios Óscar, el productor ejecutivo Raj Kapoor intentó llevar tranquilidad a los invitados y al público. Kapoor enfatizó que la seguridad es una prioridad absoluta que se gestiona de forma coordinada con agencias federales y locales.
“Siento que en este programa contamos con uno de los mejores equipos de la industria en todos los aspectos, y eso se debe a nuestro equipo de seguridad”, afirmó Kapoor. Luego, agregó: “Así que, por supuesto, cada año monitoreamos lo que sucede en el mundo. Contamos con el apoyo del FBI y el Departamento de Policía de Los Ángeles, y es una estrecha colaboración”.
El productor también subrayó la importancia de que el evento mantenga su imagen de hospitalidad y orden, a pesar de las amenazas externas: “Este espectáculo tiene que funcionar como un reloj. Pero queremos que todos los que vengan, los que lo vean, incluso los que sean fans, cuando estén fuera de las barreras, se sientan seguros, protegidos y bienvenidos. Como equipo de producción, es nuestra responsabilidad asegurarnos de que eso se refleje, y eso depende de nosotros, gracias a nuestra estrecha relación y al apoyo de todo un equipo. Es algo que no nos tomamos a la ligera y por lo que asumimos una gran responsabilidad”.
A medida que se acerca la ceremonia, que será transmitida en más de 200 territorios, los protocolos continuarán intensificándose. Para este jueves está previsto un recorrido logístico por la alfombra roja junto a representantes de estudios y publicistas, paso previo al gran evento que premiará a lo mejor del séptimo arte en un contexto de tensión internacional sin precedentes para la estatuilla.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario