Premios Oscar 2026: la Academia incrementó la seguridad ante una amenaza de drones iraníes

“Siento que en este programa contamos con uno de los mejores equipos de la industria en todos los aspectos, y eso se debe a nuestro equipo de seguridad”, afirmó Kapoor. Luego, agregó: “Así que, por supuesto, cada año monitoreamos lo que sucede en el mundo. Contamos con el apoyo del FBI y el Departamento de Policía de Los Ángeles, y es una estrecha colaboración”.

El productor también subrayó la importancia de que el evento mantenga su imagen de hospitalidad y orden, a pesar de las amenazas externas: “Este espectáculo tiene que funcionar como un reloj. Pero queremos que todos los que vengan, los que lo vean, incluso los que sean fans, cuando estén fuera de las barreras, se sientan seguros, protegidos y bienvenidos. Como equipo de producción, es nuestra responsabilidad asegurarnos de que eso se refleje, y eso depende de nosotros, gracias a nuestra estrecha relación y al apoyo de todo un equipo. Es algo que no nos tomamos a la ligera y por lo que asumimos una gran responsabilidad”.

A medida que se acerca la ceremonia, que será transmitida en más de 200 territorios, los protocolos continuarán intensificándose. Para este jueves está previsto un recorrido logístico por la alfombra roja junto a representantes de estudios y publicistas, paso previo al gran evento que premiará a lo mejor del séptimo arte en un contexto de tensión internacional sin precedentes para la estatuilla.