Llega el diluvio y hay alerta por tormentas fuertes, ráfagas y granizo: cuáles son las zonas más complicadas
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un nuevo parte para este lunes ante el avance de un sistema de tormentas que afectará con fuerza al Litoral.
El alivio climático durará un suspiro en distintos puntos del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este lunes 17 de agosto un alerta de nivel amarillo por tormentas fuertes que pondrá en vilo a gran parte del Litoral argentino, obligando a extremar los recaudos ante la llegada de un frente meteorológico adverso.
El área de cobertura abarca zonas específicas de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, donde se espera una jornada marcada por la inestabilidad y el paso de precipitaciones intensas que podrían interrumpir el normal desarrollo de las actividades cotidianas. Ya hubo advertencias para las primeras horas del domingo.
El impacto principal del temporal se esperaba para este domingo, y ahora también se mantendría durante el feriado del lunes en varias provincias del Litoral, obligando a reprogramar actividades al aire libre y encendiendo la precaución en las rutas del centro-norte del país.
Diluvio y tormentas: qué dice el informe oficial y cuáles son las zonas más complicadas
De acuerdo con el parte difundido por el organismo meteorológico, el fenómeno se presentará con características bien definidas. "El área será afectada por lluvias y tormentas intermitentes de variada intensidad, algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ráfagas intensas, granizo localizado y actividad eléctrica frecuente", dice el informe.
Asimismo, el SMN advirtió que los valores de precipitación acumulada previstos oscilarán entre los 60 y los 80 milímetros, una marca considerable que podría ser superada de manera puntual, poniendo especial foco de riesgo en el este de Entre Ríos y el sur de Corrientes, donde los chaparrones prometen golpear con mayor severidad.
Ante este escenario, las autoridades recomiendan evitar circular por zonas anegadas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informados a través de las actualizaciones oficiales del pronóstico.
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