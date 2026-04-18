Luis Brandoni recibió sus 86 años internado y recibió el cariño de los famosos: "Te esperamos"

Entre los mensajes que más repercusión generaron estuvo el de Carlos Rottemberg, quien recurrió a la red social X para saludarlo con palabras atravesadas por una larga historia compartida: “Beto querido, tras 48 años de amistad, y tantas decenas de ‘dedos puestos’ por tanto teatro encarado juntos, solo deseo que tu próximo cumpleaños puedas volver a celebrarlo en colores. Mientras, muchos te esperamos para seguir apagando velitas. Se te quiere”.