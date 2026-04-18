Luis Brandoni recibió sus 86 años internado y recibió el cariño de los famosos: "Te esperamos"
El actor celebró esta fecha especial rodeado del cariño a la distancia de colegas y amigos, en pleno cuadro de salud delicado.
Los 86 años de Luis Brandoni encontraron al actor atravesando un momento especialmente sensible. Mientras continúa internado por un delicado cuadro de salud, la fecha estuvo marcada por numerosas muestras de cariño que llegaron desde distintos sectores del mundo artístico.
Entre los mensajes que más repercusión generaron estuvo el de Carlos Rottemberg, quien recurrió a la red social X para saludarlo con palabras atravesadas por una larga historia compartida: “Beto querido, tras 48 años de amistad, y tantas decenas de ‘dedos puestos’ por tanto teatro encarado juntos, solo deseo que tu próximo cumpleaños puedas volver a celebrarlo en colores. Mientras, muchos te esperamos para seguir apagando velitas. Se te quiere”.
A ese gesto se sumó también Soledad Silveyra, que eligió dedicarle un mensaje profundamente personal: “Mi querido Beto, hoy es tu cumpleaños. Estoy con vos, acompañándote. Maestro, sos el mejor compañero que tuve. Gracias por cuidarme, enseñarme y por ser como sos. Te adoro, Solita”.
Los saludos se conocieron en paralelo a la preocupación que despertaron las novedades sobre su estado de salud. En las últimas horas, su familia dio detalles públicamente y confirmó que el actor atraviesa un cuadro delicado, información que generó repercusión entre colegas, figuras del medio y seguidores.
Referente indiscutido del espectáculo argentino, Brandoni construyó una trayectoria emblemática entre cine, televisión y teatro. En este presente complejo, el reconocimiento y el afecto expresado por sus colegas volvieron a dejar en evidencia el lugar que ocupa dentro de la cultura nacional.
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