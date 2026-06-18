Luis Miguel habría recibido el alta médica tras varios días de internación en Nueva York
Versiones periodísticas aseguran que el cantante mexicano evolucionó favorablemente luego de una intervención cardíaca y ya habría abandonado el centro de salud.
La salud de Luis Miguel volvió a acaparar la atención pública luego de que trascendiera que el artista mexicano habría recibido el alta médica tras permanecer internado durante varios días en una reconocida clínica de Nueva York.
La información fue revelada por la periodista Paula Varela en América TV, donde señaló que el cantante habría sido sometido a una intervención cardíaca programada en el Hospital Mount Sinai. Según detalló, el procedimiento no habría estado relacionado con una emergencia, aunque sí requirió un período de recuperación y seguimiento por parte de los especialistas.
De acuerdo con las versiones difundidas en las últimas horas, el intérprete de clásicos como "Hasta que me olvides", "La incondicional" y "Ahora te puedes marchar" permaneció alrededor de diez días bajo supervisión médica mientras atravesaba una etapa de restablecimiento que, con el correr de las jornadas, mostró una evolución favorable.
Durante ese lapso, el artista habría estado acompañado por su pareja, Paloma Cuevas, quien se mantuvo a su lado mientras cumplía con las indicaciones del equipo médico. La presencia de la empresaria española habría sido constante durante toda la convalecencia.
La noticia generó una fuerte repercusión entre los seguidores del denominado "Sol de México", especialmente porque en los últimos días habían proliferado rumores y especulaciones sobre su estado de salud. El hermetismo que habitualmente rodea la vida privada del cantante contribuyó a que surgieran distintas versiones y conjeturas alrededor de su situación.
Según lo expuesto por Varela, los médicos habrían considerado satisfactoria la recuperación del músico y le habrían otorgado el alta para continuar con controles periódicos de manera ambulatoria. De esta manera, el cuadro habría ingresado en una etapa mucho más apacible que la que se presumía cuando comenzaron a circular los primeros trascendidos.
Pese a la difusión de estas novedades, hasta el momento no hubo una comunicación oficial por parte de Luis Miguel ni de sus representantes. Esa ausencia de precisiones mantiene cierto grado de incertidumbre, aunque las informaciones conocidas hasta ahora coinciden en señalar que el cantante atraviesa un panorama auspicioso y alejado de cualquier escenario de gravedad.
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