Luis Miguel habría recibido el alta médica tras varios días de internación en Nueva York

Durante ese lapso, el artista habría estado acompañado por su pareja, Paloma Cuevas, quien se mantuvo a su lado mientras cumplía con las indicaciones del equipo médico. La presencia de la empresaria española habría sido constante durante toda la convalecencia.

La noticia generó una fuerte repercusión entre los seguidores del denominado "Sol de México", especialmente porque en los últimos días habían proliferado rumores y especulaciones sobre su estado de salud. El hermetismo que habitualmente rodea la vida privada del cantante contribuyó a que surgieran distintas versiones y conjeturas alrededor de su situación.

Según lo expuesto por Varela, los médicos habrían considerado satisfactoria la recuperación del músico y le habrían otorgado el alta para continuar con controles periódicos de manera ambulatoria. De esta manera, el cuadro habría ingresado en una etapa mucho más apacible que la que se presumía cuando comenzaron a circular los primeros trascendidos.

Pese a la difusión de estas novedades, hasta el momento no hubo una comunicación oficial por parte de Luis Miguel ni de sus representantes. Esa ausencia de precisiones mantiene cierto grado de incertidumbre, aunque las informaciones conocidas hasta ahora coinciden en señalar que el cantante atraviesa un panorama auspicioso y alejado de cualquier escenario de gravedad.