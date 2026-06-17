Nuevamente, preocupa la salud de Luis Miguel: la cirugía que enfrentó el Sol de México
Son numerosas las versiones que circulan hace semanas sobre la salud de Luis Miguel. No obstante, y al margen de la confirmación oficial, crece la preocupación.
La salud de Luis Miguel ha vuelto a captar la atención de la prensa internacional tras difundirse reportes que encendieron las alarmas en los fanáticos. De acuerdo con diversas plataformas informativas globales, el aclamado vocalista se encontraría hospitalizado en Nueva York luego de haber pasado por una delicada cirugía del corazón.
Según los datos presentados por el semanario español Semana, el ídolo de la música latina, que cuenta con 56 años de edad, está bajo estricta observación médica en el prestigioso hospital Mount Sinai, un centro de vanguardia en cardiología global ubicado en Nueva York. Las fuentes añadieron que el músico cuenta con el respaldo incondicional de su novia, Paloma Cuevas, quien ha permanecido junto a él en la clínica de forma ininterrumpida.
La intervención quirúrgica se habría llevado a cabo recientemente y el Sol de México estaría recuperándose de forma óptima. Por otro lado, trascendió que los chequeos médicos recientes arrojan un panorama muy alentador.
Sin embargo, todo es un misterio alrededor de Luis Miguel, dado que hace un mes también habían trascendido novedades del estado físico del artista, que luego fueron desmentidas por su entorno. Ahora, resta esperar a que las redes sociales del astro musical se expidan sobre lo sucedido, aunque todo parece indicar que seguirán en silencio.
De Luis Miguel a Maradona: los romances prohibidos de Yanina Zilly de Gran Hermano
Yanina Zilly se consolida como una de las participantes más querida en Gran Hermano Generación Dorada. Tras su ingreso al reality show, la actriz y vedette de Arequito volvió al centro de la escena con el aura de quien supo conquistar a los hombres más deseados y polémicos de la historia contemporánea.
Entre sus anécdotas más impactantes, destaca su encuentro con Luis Miguel. En pleno auge del "Sol de México", Yanina fue invitada a un cóctel donde el cantante quedó deslumbrado. "Cuando me vio, hizo reverencias a mi cuerpo", recordó la vedette.
Aquella noche de pasión terminó en una confesión inesperada sobre el divo. "Fue un touch and go... era un amor de persona, pero no tenía calle y no era mi tipo", rememoró la propia actriz en una vieja entrevista, donde contó que después de compartir unos tragos, pasaron la noche juntos.
Sobre su encuentro con el exitoso cantante, sentenció: "Se notaba que no tenía calle, era muy para adentro, un amor de persona, pero no era mi tipo”.
Su vínculo con Diego Maradona también dejó una huella profunda, incluso más allá de lo terrenal. Zilli relató que, días después de la muerte del "Diez" en 2020, tuvo un sueño premonitorio donde él le hablaba de sus dolores físicos y de lo mucho que extrañaba a su madre.
“Tuvo más que ver con algo emocional, de charla, de conexión, de contención. Yo tendría unos 30 años y él estaba en un momento intenso. Conversábamos mucho, me hablaba de sus hijas, me decía que las amaba, que Dalma lo tenía cortito. Lindos recuerdos. Me llamaba Guillermo Coppola y me decía que Diego quería hablar conmigo, que le hacía bien”, admitió Zilly sobre el "Diez".
Otro amor de Zilly: Martín Palermo
En Gran Hermano, la actriz confirmó el mito urbano sobre Martín Palermo. "Lo saqué escondido en el baúl de mi auto en Mar del Plata para evitar el escándalo con la prensa", relató. Hoy, tras años dedicada a sus dos hijos y sus negocios, Yanina entra a la casa para demostrar que la mujer detrás de los grandes mitos sigue más vigente que nunca.
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