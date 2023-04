Luis Miguel anunció su gira y Twitter se llenó de memes

Aunque aún es pronto para saber en qué estadio se estará presentando y a partir de cuándo se venderán las entradas, lo más probable es que a la brevedad esta información salga a la luz, lo que conllevará que todos los seguidores y seguidoras de Luismi salgan desesperados a buscar su ticket.

Por supuesto, el posteo no tardó en llenarse de visualizaciones, likes y comentarios, donde se destacó el mensaje de una fan que hizo un especial pedido a uno de los mejores cantantes de la música a nivel mundial: "Te esperamos, Rey. Ya sabés el playlist que queremos. Que no nos falte La Incondicional, Hasta que me olvides y todas las viejitas".

No obstante, algunas horas después, muchos fanáticos y fanáticas comenzaron a reaccionar con diferentes memes al reciente anuncio del Sol de México. Algunos expresaron su felicidad por la llegada en breve de uno de los mejores artistas de todos los tiempos, mientras que otros se mostraron frustrados porque el tour de 'Micky' sólo se llevará a cabo en Argentina, Chile, Estados Unidos y México, dejando afuera a países como Colombia, Uruguay, Paraguay, Venezuela, entre otros.

¡Mirá!

https://twitter.com/MiriamAdaneli/status/1625613202103869458 *Luis Miguel anuncia tour 2023*



Yo: pic.twitter.com/moFe9UOZpk — Miriam Adaneli (@MiriamAdaneli) February 14, 2023

https://twitter.com/NatoSaurio_/status/1648880622838980608 Así quedé pensando que iba a ver a Luis Miguel en Acapulco jajajaj :( pic.twitter.com/XwPf7SfwvE — naty (@NatoSaurio_) April 20, 2023

https://twitter.com/PaulaSof__/status/1648884007726186498 Yo: Luis Miguel va a venir a Colombia

Luis Miguel: pic.twitter.com/kVuBQAvyHH — Paula Paez (@PaulaSof__) April 20, 2023

https://twitter.com/Roachblood1/status/1648768965198372888 Todos dicen, reza por esto reza por el otro, pero no veo que pongan una canción del sol de México, Luis miguel, hoy que es día de su cumpleaños!! pic.twitter.com/1m8UZj28IC — doncaguamon!!! (@Roachblood1) April 19, 2023

https://twitter.com/PaulaSof__/status/1648883160606732290 ¿Como que Luis Miguel no anunció fechas en Colombia? pic.twitter.com/gXlCymS1wh — Paula Paez (@PaulaSof__) April 20, 2023