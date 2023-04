En el día de su cumpleaños, Luis Miguel anunció su regreso a la Argentina: cuándo

Con sólo un vídeo que tiene de cortina el clásico "Amor, amor, amor", la estrella mexicana adelantó que realizará shows en la Argentina el próximo 3, 4 y 6 de agosto en el marco de su Tour 2023 y como apertura de una gira que luego lo llevará a Chile, Estados Unidos y México.

Aunque aún es pronto para saber en qué estadio se estará presentando y a partir de cuándo se venderán las entradas, lo más probable es que a la brevedad esta información salga a la luz, mientras todos los seguidores y seguidoras a Luismi saldrán desesperados a buscar su ticket.

Por supuesto, el posteo no tardó en llenarse de visualizaciones, likes y comentarios, donde se destacó el mensaje de una fan que hizo un especial pedido a uno de los mejores cantantes de la música a nivel mundial: "Te esperamos, Rey. Ya sabés el playlist que queremos. Que no nos falte La Incondicional, Hasta que me olvides y todas las viejitas".

¡Se preparan las tarjetas de crédito en 3...2...1...!