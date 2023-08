Familiares de Luis Miguel aseguran que su madre está en la Argentina

La mujer estuvo en el programa "A la Tarde" y contó que la última vez que visitó a la supuesta madre del artista mexicano fue el 29 de julio y al ser consultada sobre qué es lo que le hace pensar que es Marcela Basteri, Della Torre afirmó: “Sus relatos. No es, solamente, lo físico. Porque si la ves y la comparás con mi abuela, la verdad es que tienen mucho parecido. Pero, más allá de todo eso, conoce intimidades que si no fuera ella sería imposible que las supiera”.

“Está en un hospital público al que uno puede entrar sin registrarse. Hoy, pido hablar con ella, directamente. Pero la primera vez entré con mis primas que ya habían ido, yo fui la última que me incorporé. Entonces llevé a mi mamá, porque las dos se conocían. En ese momento, ella no permitía que nadie se acercara ni que la tocaran. Sin embargo, cuando entramos a la habitación y se vio con mi madre se dio una cosa única”, recordó.

Y agregó: “Se miraron y se fundieron en un abrazo. A nosotros nos habían dicho que no la llamáramos por su nombre, pero mi mamá de los nervios le empezó a decir 'Marcela'. Y ella en ningún momento se enojó ni dijo que no era ella. Fue mágico ese encuentro”.

La prima del artista aclaró que la supuesta Marcela Basteri no tiene demasiada conciencia del presente y que no reconoce al actual Luis Miguel pero si el de la infancia. “Mi mamá no la veía desde que se fue de Mar del Plata, supuestamente, para casarse con Luis Rey. Fueron muchos años. Perola contextura física era la misma y, cuando la abrazó, sintió que estaba abrazando a Marcela”, concluyó.