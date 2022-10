El hijo de Luis Ventura fue internado por una neumonía

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Luis Ventura (@luisventurasoy)

Su posteo de inmediato recibió cientos de comentarios de apoyo de amigos y colegas. “Abrazo grande Luis, que se mejore pronto”, escribió la periodista Nancy Duré y su compañera en Itrusos, Virginia Gallardo sumó: “Fuerza Luis y familia”. “Vamos chiquito, vamos esos papis. Tonito es fuerte y con tanto amor que desborda”, escribió Débora D’Amato y Mariano Iúdica también les deseó fuerza.

En diálogo con Primicias Ya, Ventura contó que le están haciendo estudios para determinar bien cómo seguir el tratamiento. “No pueden confirmar el germen que la provoca y, al no saber si es virósica o bacteriana, no saben cómo encarar el cuadro”, dijo. Sobre el estado de Antoñito reveló: “Tiene sus venitas reventadas y ya no lo pueden canalizar y lo medican x boca. El flaco se las aguanta”.

Ante esto, el periodista asegura que se turna con Fabiana para estar a su lado: “Nos programamos para tener todos los horarios cubiertos pero el mayor compromiso presencial es de la mamá”. “Yo laburo y diligencio órdenes, remedios, gestión o hago guardia cuando me toca”, finalizó.