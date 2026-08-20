Luisana Lopilato celebró los 4 años de Cielo con un tierno mensaje y una divertida revelación sobre Bublé
La actriz celebró los 4 años de su hija menor con fotos y videos inéditos, una emotiva dedicatoria, un particular apodo y una divertida anécdota junto al cantante.
La celebración por los cuatro años de Cielo reunió a toda la familia de Luisana Lopilato y Michael Bublé en un momento cargado de emoción. La menor de sus hijos cumplió un nuevo año y su mamá quiso compartir la felicidad con sus seguidores a través de una publicación especial.
La actriz eligió mostrar un álbum compuesto por fotos y videos inéditos que recorren distintas etapas de la vida de la pequeña, desde sus primeros días hasta la actualidad. Junto a las imágenes, escribió un extenso mensaje para expresar todo lo que significa Cielo para la familia.
"Hoy nuestra Cielo cumple 4 años… No podemos creer lo rápido que pasó el tiempo. Llegaste para completar esta familia y hoy no podemos imaginarla sin vos. Sos graciosa, ocurrente, la jefa de la casa, nos tenés a todos locos de amor y tenés una manera tan especial de hacernos sentir queridos", escribió en redes.
La fan número 1 de papi
En su dedicatoria, Lopilato también hizo hincapié en el vínculo que la niña mantiene con Michael Bublé y contó una particularidad que ocurre puertas adentro de la casa. "Y por supuesto… ¡la fan número 1 de papi! La que no lo quiere compartir con nadie y lo quiere todo para ella sola. Tus hermanos te aman y nosotros más de lo que podemos explicar. Feliz 4 años, Cielito. Que Dios te cuide siempre y conserve esa luz tan hermosa que tenés. Te amamos infinito. Mamá y Papá".
Cielo es la cuarta y última hija de Lopilato y Bublé. La pareja también es mamá y papá de Noah, quien nació en 2013; Elías, nacido en 2016; y Vida, que llegó en 2018. La pequeña cumpleañera nació en 2022 y se convirtió en la integrante más chica de la familia.
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