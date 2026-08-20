Luisana Lopilato celebró los 4 años de Cielo con un tierno mensaje y una divertida revelación sobre Bublé

La fan número 1 de papi

En su dedicatoria, Lopilato también hizo hincapié en el vínculo que la niña mantiene con Michael Bublé y contó una particularidad que ocurre puertas adentro de la casa. "Y por supuesto… ¡la fan número 1 de papi! La que no lo quiere compartir con nadie y lo quiere todo para ella sola. Tus hermanos te aman y nosotros más de lo que podemos explicar. Feliz 4 años, Cielito. Que Dios te cuide siempre y conserve esa luz tan hermosa que tenés. Te amamos infinito. Mamá y Papá".