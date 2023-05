Enojo en Córdoba con Luisana Lopilato por su ausencia en la gira de "Casados con Hijos"

El periodista sostuvo que los cordobeses "sentimos que lo que hace Luisana es un acto discriminatorio": "La molestia es generalizada, parece que va a estar en Argentina pero con otro compromiso. Los cordobeses queremos ver la obra pero con el elenco completo”, explicó sobre el enojo.

A su vez, expresó la indignación con la producción de la obra, desde donde intentaron darle una solución al público, sin lograr convencerlos: “Hasta el mismo Francella dijo que se iba a complicar el espectáculo sin ella, porque hay que modificar cosas. Se dijo que por ahí Luisana iba a hacer una participación virtual, pero no es lo mismo. Hay mucha expectativa por esto, nos estamos enterando ahora que ella no viene, yo estoy indignado. Es un compromiso que tiene que hacerlo, vienen por única vez acá y ella no viene. Enterarnos de esta manera molesta”.

“Uno se siente defraudado, esperemos que esto no haga que falten más personajes porque aparte Luisana no va a tener reemplazo. Eso hace peor a la situación también. Creo que los fanáticos van a hacer una manifestación en el lugar y se van a quejar. Nos sentimos desplazados”, concluyó Elena en diálogo con Juan Etchegoyen.

