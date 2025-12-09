Luz Gaggi adelanta su nuevo álbum: intimidad, empoderamiento y una etapa de cambio

Incluso contó que muchas mujeres le escribieron apenas se estrenó el tema: “Me dijeron ‘es mi situación hoy, ahora me siento súper perra’. Y yo pienso: sí, reina”, relató divertida.

La canción, según cuenta, representa el costado visceral de una separación. “Es esa etapa en la que decís: ya está, no existís. Lo superé”, expresó.

Un álbum íntimo: “Estoy contando secretitos”

A diferencia de este último lanzamiento, el resto del álbum tiene una sensibilidad más suave.

Luz lo describe como un espacio para revelar partes de sí misma que antes no mostraba: “No todo el tiempo soy Que mal, ni todo el tiempo soy Avión a Madrid. Tengo otras cosas que vivo en mi día a día”, explicó.

“En este álbum siento que estoy contando secretitos… cosas que tenía guardadas hace mucho”, confesó.

Las canciones recorren emociones diversas, desde la melancolía hasta momentos de dulzura y calma.

“Hay ternura, hay intimidad. Nunca había habitado ese lugar”, aseguró.

El proceso creativo junto a Cachorro López

La grabación del disco marcó un antes y un después en su vínculo con el productor. “Hubo un momento en el que unimos mente, corazón, alma y actitud musical”, destacó.

“Que mal” fue el segundo tema que grabaron juntos, y ahí se dio un quiebre: “Cachorro me llevó por un camino con ‘Avión a Madrid’, y yo después le dije: ahora te traigo un poco de lo mío. Fue una confrontación artística hermosa”, contó.

Con el correr de las sesiones, llegó el click: “Miraba todo lo que estábamos haciendo y pensaba: qué loco todo esto, qué loco el camino que se armó”, recordó.

Un año difícil: “Hubo días en los que no podía levantarme”

En un momento de la entrevista, Luz se permitió hablar de su año personal. “Fue un año súper incómodo. Estuve muy triste, hubo días en los que no podía levantarme de la cama”, admitió.

Esa fragilidad se filtró en la música. “Cachorro siempre me decía ‘sos medio oscurita en tus canciones’, y él ni sabía lo que me estaba pasando realmente”, comentó.

Sin embargo, la tristeza le abrió un espacio para crear desde otro lugar. “Creo que hubo un trasfondo emocional que terminó sosteniéndome”, reflexionó.

El vínculo con su público: “Lo que más nos une es la música”

Luz reconoce el rol fundamental de sus seguidores. “Es increíble lo que construimos. Hay un fandom fuerte, presente. No cualquiera tiene eso”, afirmó.

También valoró a su entorno más íntimo: “Tengo amigos que me aman, una familia que me ama. Eso me mantiene de pie”, aseguró.

Lo visual como una película

Los videoclips del disco fueron pensados como escenas conectadas: “El álbum tiene distintas partes de una película”, explicó.

Junto al director Luca Fossati trabajó estética, colores y objetos como si fueran símbolos narrativos.

Luz tiene una imagen clara del efecto que desea generar:

“Quiero que cuando lo terminen de escuchar se agarren el corazón y digan ‘qué bien, era lo que necesitaba’”, expresó.

Promete un recorrido emocional amplio: “Vas a poder bailar, vas a poder llorar, vas a poder sonreír mirando un atardecer”, adelantó.

El escenario: su lugar más sincero

Finalmente, confiesa que lo que más espera es tocar el álbum en vivo: “Es para lo que vivo. Ahí siento que cuento la historia real”, dijo.

“El vivo es la parte más sangrienta y humana”, insistió.

Mientras imagina esos shows, también aparece un costado vulnerable: “Estoy bastante nerviosa. Yo sé los temas que van a estar… la gente todavía no”, reconoció emocionada.