Luz Gaggi adelanta su nuevo álbum: intimidad, empoderamiento y una etapa de cambio
La artista presenta “Que mal”, segundo anticipo de un disco que promete sensibilidad, confrontación y una estética audiovisual pensada como una película.
Luz Gaggi estrena su nuevo single “QUE MAL”, el segundo adelanto de lo que será su segundo álbum de estudio, previsto para 2026 y producido por el reconocido Cachorro López, con quien viene trabajando en este proyecto desde hace más de un año.
Con esta canción, Luz continúa consolidando su identidad artística, mostrando una faceta más íntima y emocional que conecta con su público de manera única. Su voz poderosa y versátil se convierte en el eje central de “QUE MAL”, transmitiendo una intensidad que la posiciona como una de las intérpretes más destacadas de su generación.
En diálogo con Minutouno.com, la artista contó cómo fue este proceso creativo, el año que tuvo que transitar y los proyectos que se vienen en este 2026.
“Que mal”: la canción más feroz del disco
Luz Gaggi no duda cuando le preguntan qué representa “Que mal” dentro de su próximo álbum: “Es el tema más agresivo que tengo en este disco”, aseguró entre risas, pero también con claridad sobre el rol que ocupa esta canción en su narrativa.
Para la artista, “Que mal” es un canal directo hacia una energía de empoderamiento. “Tiene esa vibra de lucha, de decir ‘no me llames, no me llores’, de poner límites sin culpa”, explicó.
Incluso contó que muchas mujeres le escribieron apenas se estrenó el tema: “Me dijeron ‘es mi situación hoy, ahora me siento súper perra’. Y yo pienso: sí, reina”, relató divertida.
La canción, según cuenta, representa el costado visceral de una separación. “Es esa etapa en la que decís: ya está, no existís. Lo superé”, expresó.
Un álbum íntimo: “Estoy contando secretitos”
A diferencia de este último lanzamiento, el resto del álbum tiene una sensibilidad más suave.
Luz lo describe como un espacio para revelar partes de sí misma que antes no mostraba: “No todo el tiempo soy Que mal, ni todo el tiempo soy Avión a Madrid. Tengo otras cosas que vivo en mi día a día”, explicó.
“En este álbum siento que estoy contando secretitos… cosas que tenía guardadas hace mucho”, confesó.
Las canciones recorren emociones diversas, desde la melancolía hasta momentos de dulzura y calma.
“Hay ternura, hay intimidad. Nunca había habitado ese lugar”, aseguró.
El proceso creativo junto a Cachorro López
La grabación del disco marcó un antes y un después en su vínculo con el productor. “Hubo un momento en el que unimos mente, corazón, alma y actitud musical”, destacó.
“Que mal” fue el segundo tema que grabaron juntos, y ahí se dio un quiebre: “Cachorro me llevó por un camino con ‘Avión a Madrid’, y yo después le dije: ahora te traigo un poco de lo mío. Fue una confrontación artística hermosa”, contó.
Con el correr de las sesiones, llegó el click: “Miraba todo lo que estábamos haciendo y pensaba: qué loco todo esto, qué loco el camino que se armó”, recordó.
Un año difícil: “Hubo días en los que no podía levantarme”
En un momento de la entrevista, Luz se permitió hablar de su año personal. “Fue un año súper incómodo. Estuve muy triste, hubo días en los que no podía levantarme de la cama”, admitió.
Esa fragilidad se filtró en la música. “Cachorro siempre me decía ‘sos medio oscurita en tus canciones’, y él ni sabía lo que me estaba pasando realmente”, comentó.
Sin embargo, la tristeza le abrió un espacio para crear desde otro lugar. “Creo que hubo un trasfondo emocional que terminó sosteniéndome”, reflexionó.
El vínculo con su público: “Lo que más nos une es la música”
Luz reconoce el rol fundamental de sus seguidores. “Es increíble lo que construimos. Hay un fandom fuerte, presente. No cualquiera tiene eso”, afirmó.
También valoró a su entorno más íntimo: “Tengo amigos que me aman, una familia que me ama. Eso me mantiene de pie”, aseguró.
Lo visual como una película
Los videoclips del disco fueron pensados como escenas conectadas: “El álbum tiene distintas partes de una película”, explicó.
Junto al director Luca Fossati trabajó estética, colores y objetos como si fueran símbolos narrativos.
Luz tiene una imagen clara del efecto que desea generar:
“Quiero que cuando lo terminen de escuchar se agarren el corazón y digan ‘qué bien, era lo que necesitaba’”, expresó.
Promete un recorrido emocional amplio: “Vas a poder bailar, vas a poder llorar, vas a poder sonreír mirando un atardecer”, adelantó.
El escenario: su lugar más sincero
Finalmente, confiesa que lo que más espera es tocar el álbum en vivo: “Es para lo que vivo. Ahí siento que cuento la historia real”, dijo.
“El vivo es la parte más sangrienta y humana”, insistió.
Mientras imagina esos shows, también aparece un costado vulnerable: “Estoy bastante nerviosa. Yo sé los temas que van a estar… la gente todavía no”, reconoció emocionada.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario