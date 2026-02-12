Luz Gaggi consolida su proyección internacional y lanza la versión acústica de “Avión a Madrid”
Antes de estrenar su álbum, la artista presenta oficialmente en plataformas la versión en vivo que se volvió furor en TikTok.
El 2025 fue un año bisagra para Luz Gaggi. La cantante no solo logró expandir su nombre fuera del país, sino que fue reconocida en algunos de los espacios más influyentes de la industria musical. Su participación en LAMC (Latin Alternative Music Conference) en Nueva York marcó un hito: allí recibió un reconocimiento especial como una de las voces jóvenes con mayor proyección.
A ese logro se sumó su mención en los Premios Juventud como Artist to Watch, confirmando el interés que despierta en el mercado latino. Además, fue seleccionada por VEVO para formar parte de su prestigioso programa global VEVO DSCVR, una plataforma que destaca a los artistas emergentes con mayor potencial internacional.
En ese marco, Luz grabó dos interpretaciones especiales: “Avión a Madrid” y “Lola”, un tema inédito. Ambas canciones formarán parte de su segundo álbum de estudio, actualmente en preparación. La versión de “Avión a Madrid” (Live from Vevo) muestra una faceta más íntima y emocional de la artista, evidenciando una evolución interpretativa y un crecimiento artístico notable.
El impacto no tardó en sentirse en redes sociales. El video tuvo una fuerte repercusión en TikTok, donde acumuló millones de visualizaciones y se convirtió en tendencia en Argentina, México y España. La respuesta del público fue tan contundente que los seguidores comenzaron a pedir insistentemente que la versión acústica estuviera disponible en plataformas digitales.
Atendiendo a esa demanda, la artista lanzó oficialmente la versión en vivo en todos los servicios de streaming, consolidando así un año clave en su carrera y reafirmando su posicionamiento como una de las nuevas voces con mayor proyección de la escena latina.
Este lanzamiento no solo refuerza el vínculo directo que Luz viene construyendo con su audiencia, sino que también anticipa el sonido y la sensibilidad que tendrá su próximo trabajo discográfico.
