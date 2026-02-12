Luz Gaggi consolida su proyección internacional y lanza la versión acústica de “Avión a Madrid”

El 2025 fue un año bisagra para Luz Gaggi. La cantante no solo logró expandir su nombre fuera del país, sino que fue reconocida en algunos de los espacios más influyentes de la industria musical. Su participación en LAMC (Latin Alternative Music Conference) en Nueva York marcó un hito: allí recibió un reconocimiento especial como una de las voces jóvenes con mayor proyección.