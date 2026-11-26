Lejos de dejar el dato ahí, Fernanda Iglesias aseguró conocer exactamente cuál es ese perfil alternativo y le envió un mensaje directo al aire revelando cómo obtuvo esa información: "Jésica, ya sé cuál es la cuenta desde la cual nos espias. Yo tengo gente que no la quiere y que le encanta contar cosas de ella y no quiere que sea descubierta". Asimismo, la panelista llamó la atención sobre una figura del espectáculo que integra ese círculo íntimo digital al preguntarse con asombro: "La sigue Rocío Guirao Díaz esa cuenta. ¿Por qué ella seguiría esa cuenta?".

Finalmente, Angie Balbiani aportó el detalle clave que terminaría de confirmar la identidad detrás de ese usuario privado al explicar la elección del apodo con el que figura registrada en la plataforma. Con total seguridad, la panelista cerró el debate señalando: "¿Por qué se llama Wandy la cuenta? Porque el segundo nombre de Jésica es Wanda".