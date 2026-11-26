Revelan el nuevo emprendimiento de Jésica Cirio tras alejarse de los medios: "Decidió importar..."
Fernanda Iglesias habló del nuevo presente de la modelo, quien se alejó de los medios: otro emprendimiento y perfil falso en redes sociales.
Tras haberse distanciado del ambiente artístico hace ya varios años, Jésica Cirio eligió reconfigurar su rutina lejos de las cámaras. Actualmente, la modelo transita una etapa de bajo perfil mediático enfocada en su vínculo sentimental con el empresario Nicolás Trombino, junto a quien se convirtió en madre por segunda vez en octubre tras el nacimiento de Kimi.
En ese marco, durante la emisión de "Puro Show" (El Trece), el panel repasó cómo es la vida cotidiana actual de Cirio y detalló los proyectos comerciales que hoy ocupan su agenda laboral. Según reveló Fernanda Iglesias en el ciclo televisivo, la modelo apostó por el comercio exterior y las ventas digitales: "Jésica decidió importar ropa de marcas de lujo deportiva y las va a vender a través de otra cuenta de Instagram".
Y sumó: "Además, hay otro rubro: va a traer cremas coreanas, que ahora son furor en el tema de la cosmética".
A la hora de analizar el motor detrás de estas inversiones comerciales, la periodista subrayó la determinación económica de la exconductora para mantenerse activa pese a su buen pasar financiero. En esa línea, Iglesias explicó frente a sus compañeros de estudio: "Ella es ambiciosa por eso cuando se tuvo que retirar de los negocios que estaba haciendo, no se quiso quedar quieta a pesar de que tiene mucho dinero".
Por otra parte, la conversación en el programa giró hacia el manejo reservado que Cirio hace actualmente de sus redes sociales tras cerrar su usuario oficial abierto al público. Al respecto, Pampito introdujo el tema precisando cómo administra su presencia virtual hoy en día: "Ella tiene un Instagram personal que son solo para sus amigos pero el de figura pública le dio de baja".
Lejos de dejar el dato ahí, Fernanda Iglesias aseguró conocer exactamente cuál es ese perfil alternativo y le envió un mensaje directo al aire revelando cómo obtuvo esa información: "Jésica, ya sé cuál es la cuenta desde la cual nos espias. Yo tengo gente que no la quiere y que le encanta contar cosas de ella y no quiere que sea descubierta". Asimismo, la panelista llamó la atención sobre una figura del espectáculo que integra ese círculo íntimo digital al preguntarse con asombro: "La sigue Rocío Guirao Díaz esa cuenta. ¿Por qué ella seguiría esa cuenta?".
Finalmente, Angie Balbiani aportó el detalle clave que terminaría de confirmar la identidad detrás de ese usuario privado al explicar la elección del apodo con el que figura registrada en la plataforma. Con total seguridad, la panelista cerró el debate señalando: "¿Por qué se llama Wandy la cuenta? Porque el segundo nombre de Jésica es Wanda".
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