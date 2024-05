Madonna hizo historia en Copacabana: dio un show gratuito ante un millón y medio de personas

Y, pese a que su recital comenzó una hora tarde, la el público de Brasil estaba en su euforia máxima, en especial cuando ella se tomó un momento para saludar a sus fans. "Un sueño hecho realidad", afirmó sobre la presentación que realizó para luego tomar la guitarra y volver a deleitar al público con su voz en "Burning Up".

Tras esto, continuó su desempeño musical con algunas canciones como "Open Your Heart", donde le sumó mucha diversión a su baile. Al mismo tiempo, también presentó “Celebrate” y “Live to tell”, como los siguientes temas. El último de ellos tuvo un toque especial con la proyección de fotos de personalidades como Freddie Mercury, Renato Russo, Cazuza y más víctimas del VIH. A estas sinfonías les siguió “Erótica”, el tema central del álbum homónimo que aborda el sexo, el amor y la fantasía, aunque una llamada interrumpió el momento de seducción.

“¿Quién llama ahora?, dijo la estrella, a quien le colocaron una venda oscura en sus ojos para dar pie a “Hung Up”, colaboración realizada con Tokischa en 2022, cuyo video se proyectó momentáneamente en las pantallas. Por otro lado, la Reina del Pop continuó con "Bad Girl". A su vez, luego de estas presentaciones recibió a personajes icónicos de la música brasileña como Anitta y Pablo Vittar.

“Die Another Day”, “Don’t Tell Me”, “Express Yourself”, “La isla bonita” y una versión en carnaval de “Music”, fueron el resto de las canciones que interpretó la diva. Por último, y con mucha altura, cerró su espectáculo con un homenaje a Michael Jackson, ya que interpretó "Billie Jean" y, gracias al arte de la edición, ambos artistas bailaron juntos: ella en el escenario y el rey del Pop en la pantalla con una silueta típica de su figura.

Impulso turístico y comercial

Sin dudas, un espectáculo excepcional como solamente Madonna está acostumbrada a realizar. Hay que destacar, además, que la inversión de la comuna de Río y de los sponsors para este espectáculo fue estimada en unos 60 millones de reales (unos 11 millones de dólares) y se espera que el dinero que ingresó a la ciudad resulte cinco veces mayor (300 millones de reales, lo que equivale a más de 57 millones de dólares), por gastos de hotelería, transportes, comidas, otros servicios. Además, el alquiler de botes de diverso calado, ya que en estos casos también se utilizan para ver espectáculos desde el mar. “El show gratuito de Madonna tiene un gran impacto en nuestra ciudad -había dicho días atrás Daniela Maia, secretaria de turismo de Río de Janeiro-. Será uno de los eventos de Río de mayor visibilidad internacional. Impulsará nuestra economía y atraerá turistas del Brasil, América Latina y todo el mundo”.