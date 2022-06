Julia Garner suena fuerte como protagonista de la película biográfica de Madonna

De esta manera, Garner saca ventaja sobre otros nombres que sonaban para el protagónico, como los de la estrella de "Euphoria" Florence Pugh, Alexa Demie y Odessa Young.

Aunque todavía no se conoce el título de este filme de Universal Pictures, lo que sí se sabe es que la dirección estará a cargo de la misma Madonna y que repasará los primeros pasos de la artista hasta alcanzar el estrellato.

"El enfoque de esta película siempre será la música. La música me ha mantenido en marcha y el arte me ha mantenido con vida. Hay tantas historias no contadas e inspiradoras y quién mejor para contarlas que yo. Es esencial compartir la montaña rusa de mi vida con mi voz y mi visión”, había manifestado la icónica artista a la prensa al presentarse el proyecto.