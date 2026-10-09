A su lado aparece Jay Duplass como Russ, mientras que Arabella Olivia Clark interpreta a Bela. Dichen Lachman, Arian Moayed y Karen Allen completan el elenco de una historia que mantiene a la familia en el centro incluso cuando empiezan a aparecer los elementos sobrenaturales.

Rob Savage ya conoce bastante bien el género. El director estuvo detrás de “Host”, aquella película realizada durante la pandemia que transcurría a través de una videollamada, y luego dirigió “Boogeyman: Tu miedo es real”. Ahora vuelve con una historia basada en la novela Hay algo malo en casa, de Josh Malerman, autor también de Bird Box.

"Madre siniestra": Jessica Chastain regresa al terror con su nueva película

Detrás del proyecto aparece además otro nombre muy ligado al terror contemporáneo: James Wan. El director de “El conjuro” y “El juego del miedo” participa como productor a través de Atomic Monster, en una producción realizada junto a Blumhouse.

“Madre siniestra” parte de algo bastante reconocible para el género, con una niña que empieza a percibir aquello que los adultos todavía no pueden ver. La diferencia está en el rostro elegido para representar esa amenaza: no es un extraño ni una criatura desconocida, sino su propia madre.

Con 93 minutos de duración, “Madre siniestra” se estrenó el jueves 8 de octubre en los cines argentinos.