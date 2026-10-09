"Madre siniestra": Jessica Chastain regresa al terror con su nueva película
La actriz protagoniza la nueva película de Rob Savage, producida por James Wan. Una niña comienza a recibir las visitas de alguien que luce exactamente igual que su madre.
Jessica Chastain regresa al terror con “Madre siniestra”, la nueva película de Rob Savage que se estrenó este jueves 8 de octubre en los cines argentinos. La actriz interpreta a Ursula, una mujer que atraviesa una crisis matrimonial mientras su hija de ocho años comienza a experimentar algo bastante más difícil de explicar.
Bela vive junto a sus padres, Ursula y Russ, en una casa donde las discusiones se volvieron parte de la rutina. En medio de los problemas entre los adultos, la pequeña empieza a recibir visitas desde el armario de su habitación. Lo extraño no es solamente que alguien aparezca allí, sino que tiene exactamente el mismo aspecto que su mamá.
Bela comienza a llamarla Otra Mamá y las visitas se vuelven cada vez más frecuentes. Esa figura quiere acercarse a ella y le hace una pregunta que termina siendo fundamental para la historia: si está dispuesta a dejarla entrar en su corazón.
A partir de ahí, conviene saber lo menos posible. “Madre siniestra” toma ese conflicto familiar y lo mezcla con una amenaza sobrenatural que tiene una ventaja particularmente inquietante: para acercarse a Bela utiliza el rostro de la persona en la que más debería confiar.
Dos versiones de Jessica Chastain
Buena parte del atractivo inicial está en encontrar a Chastain interpretando dos caras de una misma figura. Ursula tiene que lidiar con sus propios problemas familiares mientras esa otra versión utiliza su apariencia para relacionarse con su hija, permitiendo que la actriz juegue con dos registros dentro de la misma película.
A su lado aparece Jay Duplass como Russ, mientras que Arabella Olivia Clark interpreta a Bela. Dichen Lachman, Arian Moayed y Karen Allen completan el elenco de una historia que mantiene a la familia en el centro incluso cuando empiezan a aparecer los elementos sobrenaturales.
Rob Savage ya conoce bastante bien el género. El director estuvo detrás de “Host”, aquella película realizada durante la pandemia que transcurría a través de una videollamada, y luego dirigió “Boogeyman: Tu miedo es real”. Ahora vuelve con una historia basada en la novela Hay algo malo en casa, de Josh Malerman, autor también de Bird Box.
Detrás del proyecto aparece además otro nombre muy ligado al terror contemporáneo: James Wan. El director de “El conjuro” y “El juego del miedo” participa como productor a través de Atomic Monster, en una producción realizada junto a Blumhouse.
“Madre siniestra” parte de algo bastante reconocible para el género, con una niña que empieza a percibir aquello que los adultos todavía no pueden ver. La diferencia está en el rostro elegido para representar esa amenaza: no es un extraño ni una criatura desconocida, sino su propia madre.
Con 93 minutos de duración, “Madre siniestra” se estrenó el jueves 8 de octubre en los cines argentinos.
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