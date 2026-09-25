Madres del Dolor pidió que Mauro Icardi y "La China" Suárez recapaciten sobre su actitud
La asociación posteó un mensaje en sus redes sociales repudiando el comportamiento de la pareja tras la inhabilitación para conducir que le impuso la autoridad de tránsito
Madres del Dolor repudió la actitud de China Suárez y Mauro Icardi tras la polémica que desató el video que la pareja publicó en redes sociales, y que derivó en la inhabilitación preventiva del futbolista por parte del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires. La organización emitió un comunicado conjunto con la Asociación de Víctimas de Tránsito.
En el texto, la organización lamentó que ambos, “lejos de pedir disculpas por lo sucedido, hayan realizado declaraciones desafortunadas y faltas de respeto hacia la comunidad y, especialmente, hacia tantas madres que hemos perdido a nuestros hijos en manos de un imprudente al volante”. Y concluyó: “Porque detrás de cada conducta irresponsable al volante puede haber una vida. Y detrás de cada víctima, una familia que queda marcada para siempre.”
Por su parte, Viviam Perrone, fundadora de la organización, señaló: "Al hacer un nuevo video donde se burla de la decisión que tomó el Ministerio de Transporte, se burla, a su vez, de los familiares de víctimas viales, de quienes perdimos un ser querido. El resto de la sociedad se ríe y acompaña. En las redes sociales me preguntan: ‘¿Qué te metés?’, ‘¿Qué te importa?’. Tenemos que realmente hacer algo por la seguridad vial que mata a tanta gente".
"En la mayoría de los casos comprenden la primera vez y se retractan. En este caso, al hacer un nuevo video, tuvimos que sacar este comunicado para decir que hacen las cosas mal. Son figuras públicas y los sigue un público que no nos escucha a nosotras. Una audiencia que no tiene la menor idea de lo que hago con mi vida, del tiempo que le dedico a la seguridad vial, así como del dinero que invierto para que otros no pierdan sus vidas o no queden heridos", añadió Perrone.
“Es muy importante que ellos ahora den un mensaje. Hay que ver si pueden bajar un poco la soberbia y digan: ‘No nos dimos cuenta, sí, nos equivocamos, hablamos con las Madres del Dolor y vamos a dar un paso atrás’. No sé si tendrán la humildad como para llegar a hacer eso y comprender que ese paso puede ser importantísimo, hasta regenerador para la sociedad porque todos somos usuarios de la vía pública”, continuó.
Finalmente, Viviam Perrone declaró: “El último video que hizo ella es una burla porque dice: ‘¿Y ahora sí está bien?’. Se burla de la sanción que les aplicaron, como si no les importara nada. Ellos todavía no entendieron la seriedad de lo que hicieron y la gente que los sigue, tampoco".
El video de la China Suárez que provocó la inhabilitación de Mauro Icardi para conducir
El episodio comenzó durante el fin de semana, cuando Suárez publicó en sus historias de Instagram un video al ritmo de “Training Season”, de Dua Lipa. En las imágenes, ella sacaba medio cuerpo por la ventanilla del auto de Icardi mientras el vehículo estaba en movimiento.
La secuencia generó repercusiones inmediatas: el Ministerio de Transporte bonaerense inhabilitó preventivamente al delantero y constató que la licencia de conducir argentina de Icardi se encontraba vencida desde 2019. Según el organismo, la medida tuvo su origen en la conducta vial registrada —cinturón de seguridad mal colocado, acompañante sin cinturón y asomada por la ventanilla— independientemente de la situación de su licencia.
Ante la ola de críticas, Suárez no se retractó. En cambio, publicó una segunda historia con el texto “así mejor”, en la que recreaba el mismo trend pero a bordo del auto de juguete de su hijo Amancio, fruto de su relación con Benjamín Vicuña. El niño de 6 años iba al volante del pequeño vehículo en la entrada de la propiedad conocida como “La Casa de los Sueños”, mientras ella hacía la coreografía desde el asiento trasero.
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