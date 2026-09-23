El provocador video de la China Suárez en Instagram tras su escandaloso posteo que trajo problemas a Icardi
La actriz mostró, a través de su cuenta de Instagram, un video en el que se la puede ver con la misma canción, pero mientras su hijo Amancio maneja.
Fiel a su estilo picante y desafiante, la China Suárez volvió a captar la atención de las redes sociales tras la polémica que protagonizó durante el fin de semana. Luego de asegurar públicamente que se encuentra descansando tras haber trabajado durante 25 años ininterrumpidos, la actriz se instaló en la residencia de Mauro Icardi para darle la bienvenida a la primavera.
Sin embargo, lejos de llamarse al silencio, decidió responder a las críticas recientes mediante un nuevo video que combina ironía y provocación.
Cabe recordar que la controversia comenzó pocos días atrás, cuando la artista publicó un video circulando con medio cuerpo fuera del vehículo del futbolista y sin utilizar el cinturón de seguridad. Esta peligrosa maniobra al volante derivó en una severa medida contra el deportista, a quien le suspendieron la licencia de conducir y le exigirán someterse a peritajes psicológicos para determinar si se encuentra apto para volver a manejar.
Lejos de manifestar arrepentimiento o publicar un extenso descargo por lo sucedido, la exintegrante de "Casi Ángeles" optó por utilizar la comicidad para referirse al incidente que le costó el registro a su pareja. Para ello, grabó un material emulando la escena original, pero sumando la participación de su hijo menor, Amancio Vicuña.
El provocador video de la China Suarez en Instagram tras su escandaloso video con Mauro Icardi
En esta oportunidad, la actriz volvió a musicalizar el momento con la misma canción de Dua Lipa y replicó los gestos de la publicación previa. La diferencia radicó en la parte final del video, donde se la observa a bordo de un pequeño auto de juguete conducido por su hijo, en un claro guiño sarcástico hacia la inhabilitación del futbolista.
Acompañando las imágenes, Suárez decidió dejar un breve pero contundente mensaje con emojis de risas para interactuar con sus seguidores: “¿Así mejor?”.
De esta forma, la artista apeló al sarcasmo para dar vuelta la página de la sanción de Icardi, dejando de lado los extensos comunicados y eligiendo el humor como estrategia para responder a las repercusiones mediáticas.
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