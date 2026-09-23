El provocador video de la China Suárez en Instagram tras su escandaloso posteo que trajo problemas a Icardi

Acompañando las imágenes, Suárez decidió dejar un breve pero contundente mensaje con emojis de risas para interactuar con sus seguidores: “¿Así mejor?”.

De esta forma, la artista apeló al sarcasmo para dar vuelta la página de la sanción de Icardi, dejando de lado los extensos comunicados y eligiendo el humor como estrategia para responder a las repercusiones mediáticas.