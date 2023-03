Malena Guinzburg recordó a su papá Jorge a 15 años de su muerte: "Tengo una cosa de mirar para arriba y buscarlo"

MALENA GUINZBURG en RIGHT NOW

En el programa Right Now por C5N, con la conducción de Julieta Camaño, la comediante aseguró que, cuando era más chica, le reclamó más tiempo en lo cotidiano: "En los momentos más importantes siempre estuvo, pero igual le reclamaba el tiempo a mi viejo que siempre estaba ocupado. Recién lo pude terminar de entender cuando laburé. Ahora me pasa a mí, con mis sobrinos, que viven en España, que me pasa que no tengo el tiempo para verlos como me gustaría".