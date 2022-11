El filoso tuit de Malena Pichot sobre Gran Hermano que tuvo que borrar

image.png

Al poco tiempo de haber compartido su opinión, la humorista borró el tuit y explicó los motivos: "Borré porque me chupa un huevo debatir sobre GH. No tengo dudas de que lo que hizo Alfa fue acoso. Pero me chupa un huevo él, todos los que están en la casa y todos los que consumen esa verga".

Y en otros tuits, agregó: "No sabía que había un nivel de compromiso y pelotudez tan grande con el programa. Madre mía, qué infrahumanos. No sé cómo decirle a la gente que está enojada que efectivamente casi no veo GH. La nominación me pareció buenísima, pero también me chupa un huevo".

Los usuarios de la red social del pajarito no tomaron para nada bien sus comentarios sobre el reality y la liquidaron. "Que risa Malena Pichot, borró el tuit porque efectivamente nunca ve Gran Hermano y habla por hablar", dijo uno. "Malena Pichot siendo patética, no importa cuando veas este tweet", sostuvo otro.

"Cerrá el orto feminista selectiva, solo miras las galas. Por eso decís eso...no tenés idea la integridad del 'tibio', acá aplica la teoría de el odio irracional a un varón. Bien feminista, ignorante, de poca monta", cerró uno furioso.