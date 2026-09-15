Maluma fue papá por segunda vez: el artista compartió la primera foto de Orión
El cantante colombiano y Susana Gómez recibieron a su segundo hijo. Maluma compartió la primera imagen del bebé y reveló el particular nombre que eligieron.
Maluma y Susana Gómez atraviesan uno de los momentos más felices de su vida familiar. Este lunes 14 de septiembre nació Orión Londoño Gómez, el segundo hijo de la pareja, y el cantante colombiano fue quien confirmó la noticia a través de sus redes sociales.
El posteo de Maluma para dar la noticia del nacimiento de su segundo hijo Orión
El artista compartió una primera foto del bebé, en blanco y negro, junto a sus padres. La postal estuvo acompañada por un breve mensaje con el que además reveló oficialmente el nombre que eligieron para su hijo: “Orión Londoño Gómez. 14/09/26”.
La llegada de Orión convierte nuevamente en padres a Maluma y Susana Gómez, quienes ya tienen a París Londoño Gómez, nacida en marzo de 2024. De esta manera, la pequeña se convirtió ahora en hermana mayor, apenas dos años después de su llegada al mundo.
El nacimiento había generado expectativa entre los seguidores del cantante durante los últimos meses, aunque la pareja mantuvo buena parte de los detalles del embarazo en la intimidad. Finalmente, Maluma decidió compartir una imagen familiar para anunciar la llegada del nuevo integrante.
El nombre del bebé tampoco pasó inadvertido. Orión es una de las constelaciones más reconocibles del cielo nocturno y se suma a París, el nombre elegido para su primera hija. Por el momento, la pareja no explicó públicamente el motivo detrás de la elección.
Con la llegada de su segundo hijo, Maluma suma una nueva postal a su faceta familiar, que comenzó a mostrar con mayor frecuencia desde el nacimiento de París. Ahora, el cantante colombiano celebra la llegada de Orión Londoño Gómez, quien nació el 14 de septiembre y ya se convirtió en protagonista de las redes sociales de su famoso papá.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario