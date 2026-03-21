Maluma une arte y calle en "BOTERO", su nuevo single junto a Arcángel y NTG

Sobre el lanzamiento, Fernando Botero Zea expresó: “Con el afecto y la admiración que tengo por Juan Luis, quiero manifestarle en nombre de mi familia que tenemos profundo aprecio por su música y por representar bien el nombre de Colombia por el mundo entero. Esta nueva canción y el video que la acompaña expresan su admiración por el arte del Maestro Fernando Botero, lo cual compromete nuestra gratitud y reconocimiento.”

Con “BOTERO”, Maluma reafirma su capacidad de fusionar el orgullo cultural colombiano con el lenguaje global de la música urbana, consolidando una nueva etapa en la que su historia, su ciudad y su identidad vuelven a ocupar un lugar central en su obra.