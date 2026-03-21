Maluma une arte y calle en "BOTERO", su nuevo single junto a Arcángel y NTG
Inspirado en el legado de Fernando Botero, el colombiano lanza una colaboración que marca una nueva etapa creativa, conectada con sus raíces.
Maluma vuelve a marcar el pulso de la música latina con el lanzamiento de “BOTERO”, su nuevo sencillo junto a Arcángel y NTG. La canción propone una fusión de rap y hip hop con una fuerte carga conceptual, inspirada en la obra y el impacto del maestro Fernando Botero, tomando su nombre como símbolo de identidad, volumen y presencia.
El estreno llega en un momento clave para el artista, quien recientemente fue una de las grandes figuras de los Premios Lo Nuestro, donde se consagró como ganador y protagonizó uno de los momentos más destacados de la noche. Además, Maluma ya había comenzado a anticipar su próximo álbum con lanzamientos como “1+1” junto a Kany García, mostrando una faceta más íntima, y “Con El Corazón”, un emotivo homenaje al recordado Yeison Jiménez.
Con “BOTERO”, el artista profundiza en una etapa conceptual donde retoma sus raíces, reconecta con Medellín y proyecta la cultura colombiana a escala global. El track también marca un regreso a los sonidos que definieron sus inicios dentro del movimiento urbano, aunque con una mirada más madura y una narrativa atravesada por su propia historia de crecimiento.
La canción funciona como un canto a la superación y a la lealtad, explorando lo que los artistas describen como un “amor de bandidos”: vínculos que nacen y se sostienen en medio del esfuerzo, la ambición y el camino recorrido. En este sentido, la participación de Arcángel aporta un peso clave, reafirmando su lugar como una de las figuras más influyentes del género tras más de dos décadas de trayectoria.
El lanzamiento se completa con un videoclip dirigido por Stillz y filmado en el Museo de Antioquia, donde Maluma, Arcángel y NTG interpretan a trabajadores del museo que compiten por convertirse en “Empleado del Mes”. La narrativa visual funciona como una metáfora del esfuerzo constante, la disciplina y la búsqueda de destacarse.
Sobre el lanzamiento, Fernando Botero Zea expresó: “Con el afecto y la admiración que tengo por Juan Luis, quiero manifestarle en nombre de mi familia que tenemos profundo aprecio por su música y por representar bien el nombre de Colombia por el mundo entero. Esta nueva canción y el video que la acompaña expresan su admiración por el arte del Maestro Fernando Botero, lo cual compromete nuestra gratitud y reconocimiento.”
Con “BOTERO”, Maluma reafirma su capacidad de fusionar el orgullo cultural colombiano con el lenguaje global de la música urbana, consolidando una nueva etapa en la que su historia, su ciudad y su identidad vuelven a ocupar un lugar central en su obra.
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