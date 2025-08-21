Manuel Medrano celebra 10 años de carrera en Buenos Aires: "Me llena de orgullo"

Es un proyecto que yo llevo soñando por lo menos los últimos 3 años. ¿Cómo íbamos a llegar a esta primera década?, ¿Iba a ser solamente un año cualquiera donde simplemente iba a tener mi agenda rutinaria?, ¿O si realmente merecía este año celebrar una década de tanto empeño, de tanto trabajo y de tantas cosas bonitas? Y definitivamente la decisión fue celebrarlo.

Y celebrando en grande, este es como el año más importante de toda mi vida. Donde se cumplen estos 10 años de resiliencia, de constancia, de aguante. Porque los que conocemos la industria de la música sabemos que esto es sobre todo de constancia, ¿no? De constancia en cualquier circunstancia.

¿Y cómo fue revivir todo esto?

Claro, es muy emocionante la verdad. Y yo creo que igual y también el público nos ayuda mucho a elaborar este momento de la historia porque al final del día yo creo que hemos tenido la fortuna de que en estos 10 años han habido canciones icónicas de mi repertorio que se han quedado en el corazón de las personas. Y año tras año luego sale nueva música y también van adoptando nuevas canciones. Pero igual y sin dejar a un lado las que se enamoraron de primeras.

Eso es muy lindo porque hacemos un show donde nuestro público canta casi todas las canciones de principio a fin. Donde se gozan cada segundo. Donde van familias enteras o padres con sus hijos o hijos con sus padres porque a veces es que los hijos traen a los papás al concierto. También parejas que se enamoraron gracias a nuestras canciones. (5:13) Entonces es muy especial definitivamente armar una gira.

Así es una vaina muy complicada, pero el público lo hace fácil. Hace que todo sea fácil cuando cantan con nosotros. Cuando comparten nuestra música. Entonces muy emocionado por lo pronto. Pues este año todo el año hemos estado en ensayos armando el guión del show. Armando las visuales, las luces. Así que va a ser una locura.

¿Ya estás pensando más allá de eso?

Mira, yo siempre he sido un hombre muy soñador. Y desde ya tengo una cantidad de sueños y metas para un futuro cercano. Pero también soy muy enfocado. Y me gusta que las cosas salgan bien. Así que ahorita, nuestro mayor sueño es que esta gira sea maravillosa. Lograr que el Manuel Medrano 10 años tour haga feliz a la gente y nos haga felices a nosotros. Poder celebrar estos 10 años de carrera como debe ser. Y también

estoy muy enfocado en mi nueva música porque este año va a salir un nuevo álbum de Manuel Medrano. El cual será mi cuarto álbum y me tiene muy emocionado también.