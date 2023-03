Insólito: Santiago Maratea preside una fundación cuyo fin desconoce

maratea ln

En contra de los realities

“No puedo creer que todavía no me crean cuando les digo que todos los realities de Argentina están arreglados. ¡Todos! Masticalo como puedas, pero es así”, señaló Maratea a través de historias de Instagram, donde cuenta con más de 3.5 millones de seguidores.

El joven no habló directamente de Gran Hermano pero, en medio de la popularidad que consiguió el reality de Telefe en los últimos meses, pareció ser un tiro por elevación.

“¿Cómo no me creen todavía? Sí, todos están arreglados. Ya sé que te duele amigo, vos te pensás que cuando me enteré me fui de joda. Vos te pensás que no cuestioné realities de canto, a los cuales yo mandaba mensajes para que gane uno u otro. Es una desilusión, pero esta es la verdad papito”, siguió el soberbio Santi.