La sorpresiva decisión de Santi Maratea sobre sus colectas

Qué hará Santi Maratea con sus colectas

santi maratea

Maratea explicó que realizar las millonarias colectas le demanda un tiempo con el que ya no cuenta debido a que la fundación que creó, llamada D&D, le consumirá una gran parte de su tiempo para funcionar con eficiencia.

“Hay muchas cosas que quiero hablar con ustedes sobre las colectas y sobre la fundación D&D. Porque claro, la energía que no le estoy pudiendo poner a las colectas se la estoy dando a la D&D”, les dijo a sus seguidores a través de stories.

Y agregó: “En algún punto lo que estoy pensando es que debería hacer una última colecta y después de eso frenarlas para darle lugar al funcionamiento de la D&D. La próxima colecta que haga será la última”.

De esta manera, Santi Maratea pondrá en marcha la fundación para la que realizó una colecta especial con el fin de comprar un lujoso escritorio que tuvo un costo de dos millones de pesos. “Chicos no entendieron nada, es la mesa de la D&D, de la fundación que será más grande que Google. ¿Quieren poner una mesa de pino? No me ofendan, respeten”, explicó en su momento ante las críticas que recibió por la “auto colecta”.