"Santi Manotea": Twitter liquidó a Maratea por su oportunismo ante el caso Báez Sosa

No Santu, los papás de Fernando no necesitan de tu salvación juntando millones de pesos. Están juzgando a los asesinos de su hijo y el abogado más caro del país trabaja ad honorem en la causa, llegaste tarde. ¡NOOOO! El aniversario del crimen no tiene NADA que ver con el Mundial. pic.twitter.com/zHOEgaI1RX