Marcela Baños reveló que fue abusada cuando tenía 21 años

“Me dieron un té y me violaron. A mí me cayó la ficha de lo que fue alempezar a necesitar a sacarlo de mi vida, mucho tiempo después. Al principio lo negué”, expresó conmocionada sobre cómo fue aquel hecho, que nunca denunció ante la Justicia y que tampoco le contó a sus padres ni a su pareja de aquel entonces.

El duro testimonio de Marcela Baños sobre el abuso que sufrió

Al escucharla, Yanina Latorre la interrumpió y le dijo: “A eso voy, vos negaste el abuso. No te sentías abusada, te diste cuenta después”. Eso le dio el pie para que Marcela ahonde en detalles de su experiencia traumática. “Al principio lo negué. Yo participé de una situación, en un concurso. En esa situación hubo un engaño, y en ese engaño yo sufrí el abuso”.

“¿Cómo llego al concurso? Me enganchan en el colectivo junto a mi mamá. Era un Miss. Todo lo que yo cuento ahora, todos van a decir ‘¿pero no te diste cuenta?’, no”, les explicó a las angelitas, y completó: “Llego, me contactó un hombre, después en el medio había otro hombre y después había dos mujeres que eran las que me hacía, supuestamente, el ensayo de cómo iba a ser el desfile. A mí me dieron un tecito y con eso me durmieron. En una situación me desperté, fue horrible. Eso fue como que lo anulé”.

Baños aprovechó lo que le pasó a ella para generar consciencia y remarcó la importancia de chequear siempre de dónde vienen las propuestas para castings que muchas jóvenes reciben por redes sociales.