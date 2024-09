Marcela Feudale sufrió un accidente en Palermo antes de entrar a LAM

La persona "frenó pero me dijo 'ay no, vos retrocediste', me echó la culpa y siguió de largo. Aparte me pasó por arriba y se me cayó encima", explicó la locutora. "Gracias a Dios no me lastimó el cuerpo porque fui frenándome", agregó.

Un poco por intervención divina y otro poco porque la locutora tiene buen estado físico, el episodio no pasó a mayores y ella pudo seguir camino hasta el canal América.

Marcela Feudale.png

"Tengo una plasticidad y estuve entrenando durante muchos años, porque sino, una bicicleta te puede matar", le aseguró Marcela Feudale a sus compañeros de programa, que se mostraron preocupados por su estado de salud.

En la última semana se dio a conocer que la locutora Marcela Feudale no formará parte del próximo formato de Marcelo Tinelli, luego de años trabajando juntos en Videomatch, Showmatch y otros proyectos del productor televisivo. En este sentido, se conoció el motivo por el cual la comunicadora decidió dar un paso al costado.

Este jueves por la noche, la panelista de LAM -programa que conduce Ángel de Brito- manifestó que no va a volver a trabajar con el empresario y explicó los motivos: “No puedo aceptar la propuesta porque ya tengo un compromiso nuevo. Voy a hacer columnas de historia para Blender, un streaming en el programa de Tomás Rebord, algo que ya tenía confirmado desde la semana pasada”, lanzó la locutora.