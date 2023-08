Fuerte cruce de Marcela Feudale con Esteban Trebucq por las propuestas de Milei

Entonces, Marcela Feudale intervino y planteó: "Pero desde la esperanza, no desde las propuestas, porque algunas si vos las analizás, algunas propuestas son fuertes”.

Trebucq la invitó a discutir qué propuestas ella consideraba que eran “fuertes”, a lo que Feudale respondió: “Lo de la educación pública es heavy, es inviable”. El periodista coincidió en ese punto: “Es disruptivo, te lo tomo”.

La panelista agregó: “Segundo, si ponemos la venta de órganos en el lugar que él lo puso es medio complicado”. Sin embargo, allí el conductor le consultó si esa propuesta “estaba en la plataforma electoral” de Milei.

“No, pero el discurso existe. ¿Dónde está la plataforma de Milei? ¿Por qué no nos dice dónde está la plataforma?”, lanzó Feudale a lo que Trebucq respondió que “está entodos lados, la tendrías que haber visto”, insistió ella.

VIDEO Así fue el cruce de Feudale con Trebucq por las propuestas de Milei

“Perdoname, no quiero confrontar con vos. No estás informada. No quiero defender eso (la venta de órganos). Dijiste que no especificó la plataforma. Hizo un vivo en Instagram”, le explicó el conductor.

“¿No estoy informada de un tipo que dijo que va a autorizar la venta de órganos? O que va a ‘volar’ el Ministerio de Trabajo. ¿Con qué vamos a hacer paritarias? ¿Con qué vamos a negociar nuestro salario”, lanzó Feudale lavantando la voz.

A lo que Trebucq contestó: “Pero estás hablando de otra cosa. Vos me dijiste: ‘¿Por qué Milei no cuenta la plataforma?’ Está en todos lados, la hizo pública él. Habló una hora en un vivo en Instagram que tiene más de un millón de reproducciones. Vos dijiste que no la hizo pública”.

“No, yo no sé si está en Internet. Eso lo desconozco”, respondió Marcela. “Bueno, informate”, retrucó él. “Informame vos. ¿Está en Internet?”, quiso saber ella. “Yo no soy el vocero de Milei”, aclaró él.

“Decime, ¿está colgada en Internet?, ¿la gente puede ir a verla?”, insistió la panelista a lo que él insistió en que “está en todos lados” y que ella “debería saberlo”.

“No tengo por qué saberlo, no me dedico al periodismo político”, lanzó Feudale. “Pero entonces no digas que no la explicitó”, respondió el periodista.

Y entonces la situación se volvió más tensa: “No seas maleducado, porque te estoy preguntando a vos que te dedicás al periodismo político si está publicada, nada más”, le dijo ella.

“Vos estás haciendo una conjetura a partir de un dato falso: ‘No explicitó la propuesta’. Y la explicitó. Vos no estás informada, no la viste”, insistió el periodista.

“Él dijo que iba a legalizar las armas”, insistió Feudale sobre las posibles medidas de gobierno de Milei.

“Si no te gusta es válido, pero partís de un dato falso, que no presentó la propuesta, sí la presentó. “Un tercio de los argentinos opina distinto a vos”, cerró el conductor.