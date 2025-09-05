Marcela Tauro abandonó el piso de Intrusos en medio de una "situación gravísima"

La panelista Marcela Tauro protagonizó un fuerte cruce en Intrusos (América) que terminó con su abrupta salida del estudio. Todo comenzó durante una conversación sobre Beto César, señalado como la persona que habría informado a Carmen Barbieri acerca de las infidelidades de Santiago Bal. En ese contexto, Andrea Taboada opinó: “Confiaba en el ojo artístico de él”, a lo que Tauro retrucó: “¿Pero más que confiar en un hijo?”.