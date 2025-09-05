Marcela Tauro abandonó el piso de Intrusos en medio de una "situación gravísima"
Tras un fuerte cruce con sus compañeros, la periodista destacó su rol como “icónica del programa” y se retiró sin dudarlo.
La panelista Marcela Tauro protagonizó un fuerte cruce en Intrusos (América) que terminó con su abrupta salida del estudio. Todo comenzó durante una conversación sobre Beto César, señalado como la persona que habría informado a Carmen Barbieri acerca de las infidelidades de Santiago Bal. En ese contexto, Andrea Taboada opinó: “Confiaba en el ojo artístico de él”, a lo que Tauro retrucó: “¿Pero más que confiar en un hijo?”.
Ese intercambio desató la tensión en el piso y, visiblemente molesta, Marcela expresó: “Entiendan lo que queremos decir”. Ante el comentario de Pablo Layus, insistió: “Ya sé Layus, no hablo más”. Cuando los conductores le preguntaron por su enojo, la periodista ironizó: “Entendés lo que quiero decir, son tan buenos, Taboada y vos Layus”.
La discusión escaló cuando Layus lanzó: “No hay nadie más sospechoso que el propio ladrón”, lo que llevó a Tauro a levantarse de su silla y anunciar: “En este momento, decreto que me retiro”. Acto seguido, agregó con firmeza: “A mí no me va a decir. Soy la icónica del programa”, mientras abandonaba el set.
En paralelo, Karina Iavícoli intentaba continuar con la columna sobre Barbieri, pero Rodrigo Lussich interrumpió para remarcar: “Esperá, estamos en una situación gravísima, se retiró del piso”. Luego, agregó: “Vamos a respetar a Marcela, que es la icónica del programa y dijo que no va a volver, una cosa inesperada porque estábamos en una discusión normal, pero a ella le molestó que ustedes no entendieran lo que quiso decir”.
Finalmente, al quedar señalado como parte del conflicto junto a Layus, Taboada aclaró: “A mí no me mezcles con el señor. Dije lo que pensaba”.
