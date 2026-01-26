El papá de Camila Homs se accidentó en Punta del Este: "Se cortó las manos"
La influencer, que está a pocos días de dar a luz, acaba de vivir un momento de pura tensión con el accidente que tuvo su padre en su casa. Qué pasó.
La tranquilidad de la temporada esteña se vio interrumpida para la familia de la modelo Camila Homs tras conocerse la noticia de un incidente ocurrido en el domicilio de su padre. El empresario Horacio Homs, quien se encuentra instalado en Uruguay, protagonizó un episodio fortuito mientras intentaba resolver de forma personal un inconveniente técnico en su vivienda.
La información fue revelada y validada por el periodista Juan Etchegoyen, quien utilizó la apertura de su ciclo habitual para brindar los pormenores de lo acontecido. “Quiero abrir el programa con una data que me acaba de llegar y también acabo de chequear. Tuvo un accidente doméstico el papá de Camila Homs en Punta del Este”, anunció el comunicador, generando una inmediata preocupación entre sus seguidores.
Según el relato pormenorizado, la situación se originó a raíz de una falla en la infraestructura de la casa. Ante la emergencia, Horacio decidió no esperar asistencia profesional y tomó la iniciativa de intervenir en el sistema de aguas de la propiedad. Sin embargo, la tarea resultó ser mucho más peligrosa de lo previsto.
“Horacio tuvo un problema en su casa con la cañería y creyó que podía solucionarlo. El tema es que en ese intento de arreglar se cortó las manos lo que le generó un sangrado importante que ya paró”, detalló Etchegoyen. El accidente se agravó por el contexto de soledad en el que se encontraba el padre de la modelo, lo que incrementó el nivel de estrés ante la imposibilidad de recibir ayuda inmediata.
El cuadro general de la vivienda se tornó crítico no solo por la herida física del protagonista, sino por el estado de las instalaciones. “Luego de esa situación llamo a un plomero para que le solucione ese inconveniente porque empezó a salir materia fecal por todos lados y él en ese afán de arreglarlo tuvo este incidente que quedará para la anécdota”, concluyó el periodista.
Afortunadamente, y a pesar de la gravedad del sangrado inicial, el episodio no pasó a mayores. El conductor se encargó de llevar tranquilidad al entorno de la familia y al público en general al confirmar que el empresario se recupera favorablemente tras el mal momento. “Quiero decir que Horacio Homs está fuera de peligro y está bien. Fue solo un susto que te voy a contar ahora”, aseguró, remarcando que, aunque el hombre pasó por una “situación verdaderamente nerviosa y angustiante”, actualmente se encuentra fuera de cualquier riesgo sanitario.
