El papá de Camila Homs se accidentó en Punta del Este: "Se cortó las manos"

Afortunadamente, y a pesar de la gravedad del sangrado inicial, el episodio no pasó a mayores. El conductor se encargó de llevar tranquilidad al entorno de la familia y al público en general al confirmar que el empresario se recupera favorablemente tras el mal momento. “Quiero decir que Horacio Homs está fuera de peligro y está bien. Fue solo un susto que te voy a contar ahora”, aseguró, remarcando que, aunque el hombre pasó por una “situación verdaderamente nerviosa y angustiante”, actualmente se encuentra fuera de cualquier riesgo sanitario.

