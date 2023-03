Polémica defensa de Tamara Paganini a Marcelo Corazza: "Ponele que lo hizo..."

"No se si es verdad o mentira, pero la pura verdad es que vos no sabés que tan rota puede tener la cabeza una persona que parece totalmente normal. Lo que yo siento es que Marcelo está pasando un momento de mierda. Una parte del cerebro dice que es una boludez lo que están diciendo", añadió Paganini.

Para agregarle más polémica a sus argumentos, Tamara consideró: "Marcelo también es un ser humano. Y ponele que lo hizo, es un ser humano que tiene la cabeza rota y que está sufriendo, y yo lo adoro".

"Si mañana me dicen que está comprobado fehacientemente, me va a romper el corazón, porque al Marcelo que conozco no lo voy a dejar de adorar. Yo ahora estoy muy preocupada por él", concluyó

tamara paganini

La detención de Marcelo Corazza

Marcelo Corazza, productor televisivo y ganador de la edición de Gran Hermano 2001, fue detenido este lunes acusado de corrupción de menores. La detención se produjo en el marco de una investigación por trata de personas tras una serie de allanamientos en las localidades bonaerenses de General Pacheco, General Rodríguez, Tigre y en la ciudad de Oberá, provincia de Misiones.