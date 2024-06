Marcelo Corazza vuelve a la cárcel: la Justicia ordenó su inmediata detención nuevamente

"Confirmar parcialmente el punto IV por el cual se dispuso el procesamiento de Marcelo Corazza, modificando la calificación legal del suceso imputado por la de autor de los delitos de corrupción de menores en concurso ideal con exhibiciones obscenas (arts. 54, 125 primer párrafo y 129 primer párrafo del C.P.) y revocar lo dispuesto en cuanto a que dicho pronunciamiento sea sin prisión preventiva y disponer la prisión preventiva de Marcelo Adolfo Corazza debiendo el juez de grado ordenar su inmediata detención”, sostiene el escrito del magistrado.

Qué sostiene la causa contra Marcelo Corazza

La causa se inició con la denuncia de un testigo de identidad reservada que contó que había sido abusado sexualmente cuando tenía entre 11 y 13 años, entre 1999 y 2002, por un grupo de adultos. Además de Marcelo Corazza, están imputados Francisco Rolando Angelotti, Leandro Aguiar, Andrés Fernando Charpenet y Raúl Ignacio Mermet.

En los documentos judiciales Angelotti, quien fue procesado por asociación ilícita y trata de personas agravada, es señalado como el jefe de la banda. Por su parte, Aguiar está imputado por diseñar una red para reclutar menores en situación de vulnerabilidad; y Charpenet y Mermet fueron procesados como coautores de los delitos de asociación ilícita y trata de personas agravada por la cantidad de víctimas.

Los escalofriantes chats de la presunta banda que integraba de Marcelo Corazza

En el marco de la investigación por corrupción de menores y trata de personas se conocieron varios chats protagonizados por Francisco Rolando Angelotti, Leandro Aguiar, Andrés Fernando Charpenet y Raúl Ignacio Mermet.

"Tengo al chiquitín, el que te mostré la foto y después la borré", le dice Charpenet a Angelotti, quien le respondió: "El que no prestás".

En otra de las conversaciones a Angelotti le dicen: "Si, pero es de jardín. No me traigas al niño rata, ni a ese. Vení con toda la gente que vos querías pero no esa visadita de jardín".

A su vez, otra conversación entre Mermet y Charpenet, el primero habla de "comer carne de ternera", haciendo referencia a la juventud de una de las víctimas, y el segundo le responde: "Es como comer caviar".

