Marcelo Iripino y "Mestiza" debutaron a sala llena en Villa Carlos Paz
Villa Carlos Paz fue escenario de dos exitosos estrenos teatrales que marcaron el inicio de la temporada con gran convocatoria de público.
Marcelo Iripino y la obra “Mestiza”, protagonizada por Mariana Clemenso, debutaron a sala llena, consolidando una propuesta artística diversa y de fuerte identidad.
En el Teatro Zorba, el espectáculo de Iripino contó con el sello que lo caracteriza: danza, música y una puesta en escena vibrante, que combina talento, energía y una profunda conexión con el público. El reconocido coreógrafo y director volvió a demostrar su vigencia y capacidad de convocatoria en uno de los principales polos teatrales del país, con funciones de Jueves a Domingo a las 22.30 hs.
Por su parte, “Mestiza”, protagonizada por Mariana Clemenso, tuvo un estreno impactante en el Monaco Space, emocionando a los espectadores con una obra que cruza raíces, fuerza interpretativa y una narrativa intensa. La actuación de Clemenso fue ampliamente celebrada, destacándose por su entrega y potencia escénica.
Lo obra se encuentra con funciones de miércoles a domingo a las 21 horas.
Ambas producciones cuentan con la producción general de Ángel Carabajal, quien reafirma así su apuesta por propuestas de calidad artística y popular, acompañando proyectos que dialogan con distintas expresiones culturales y convocan a públicos diversos.
Con estos debuts a sala llena, Villa Carlos Paz vuelve a posicionarse como un punto clave del teatro nacional, dando inicio a una temporada que promete grandes éxitos.
