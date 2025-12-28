Marcelo Iripino y "Mestiza" debutaron a sala llena en Villa Carlos Paz

En el Teatro Zorba, el espectáculo de Iripino contó con el sello que lo caracteriza: danza, música y una puesta en escena vibrante, que combina talento, energía y una profunda conexión con el público. El reconocido coreógrafo y director volvió a demostrar su vigencia y capacidad de convocatoria en uno de los principales polos teatrales del país, con funciones de Jueves a Domingo a las 22.30 hs.