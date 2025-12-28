Los Midachi revelaron por qué no son amigos entre ellos: "Cada uno se iba por su lado"
Dady Brieva, Miguel del Sel y Chino Volpato hicieron algunas confesiones del vínculo que nació hace décadas.
Para despedir la temporada 2025 de La Divina Noche, Dante Gebel se dio un gusto especial: invitó al trío humorístico que más risas le dio a la Argentina. Los Midachi, con más de 40 años de historia compartida —aunque con algunas interrupciones—, volvieron a reunirse frente a cámaras, hablaron de todo sin filtro y dejaron varias definiciones que no pasaron desapercibidas.
Quien tomó la palabra fue Dady Brieva, que sorprendió al aclarar cómo es realmente el vínculo con Miguel del Sel y el Chino Volpato. Lejos de idealizar la relación, fue directo: “Yo no barateo el amor, la amistad, las cosas fuertes e importantes, no las barateo. Si me preguntan: ‘¿Ustedes son amigos? No. ¿Comen todos los días asado? No, nunca comimos asado’. Muy pocas veces jugué a la pelota con ellos”, lanzó, ante la atenta mirada de sus compañeros de escenario.
Brieva explicó que esa distancia fuera del trabajo fue clave para sostener al grupo durante tantos años. “Cuando nosotros terminábamos de laburar, nos bajábamos del escenario y cada uno se iba por su lado para mantener lo más fuerte que teníamos en nuestras vidas, que era Midachi”, afirmó.
En el mismo tono reflexivo, el humorista utilizó una comparación contundente para definir la esencia del grupo, que volverá a los escenarios en el Teatro Gran Rex los días 27, 28, 29 y 30 de agosto de 2026. “Vos por ahí estás casado y ya no tenés el amor que tenías cuando tenías 18 años, pero tenés una historia vivida con tu mujer que es mucho más fuerte y que supera el amor. Eso es Midachi”, concluyó.
Una definición sincera y sin vueltas que explica cómo, más allá de la amistad tradicional, Midachi construyó un lazo único que le permitió atravesar décadas y convertirse en un clásico del humor argentino.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario