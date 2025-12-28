Los Midachi revelaron por qué no son amigos entre ellos: "Cada uno se iba por su lado"

En el mismo tono reflexivo, el humorista utilizó una comparación contundente para definir la esencia del grupo, que volverá a los escenarios en el Teatro Gran Rex los días 27, 28, 29 y 30 de agosto de 2026. “Vos por ahí estás casado y ya no tenés el amor que tenías cuando tenías 18 años, pero tenés una historia vivida con tu mujer que es mucho más fuerte y que supera el amor. Eso es Midachi”, concluyó.