Marcelo Polino habló de su decepción con Lali Espósito: "Se portó mal conmigo"

En medio de la entrevista y con una franqueza inconfundible, Marcelo Polino, expuso una historia que resuena con desencanto y sorpresa. Con su total sinceridad, explicó que ya no existe vínculo entre él y Lali Espósito porque, literalmente, expresó "se portó mal conmigo", haciendo referencia a la artista.

Esto provocó un silencio expectante en la audiencia, quienes recordaban con claridad la cercanía entre ambos. Además, Polino contó que el conflicto se remonta a un episodio que involucró a Nacha Guevara, quien también en una entrevista con Fer Dente manifestó su intención de grabar "Andate al Carajo" con Lali.

Sin embargo, el intento de colaboración fue fallido ya que Lali nunca respondió. “Nacha trató de contactarla sin éxito, y yo mismo la llamé. Le conté sobre la canción, pero nunca nos contestó”, compartió Marcelo en sus explicaciones. No obstante, todo empeoró cuando, después de tantas semanas de intentos, llegó la respuesta de Espósito.

Según lo que contó el periodista, la actriz no intentó aclarar el asunto, sino que avivó la molestia con su respuesta: “¿Habrá sido algún mensaje en Instagram? Tengo tantos”, replicó la también actriz, desestimando la situación con un aire de indiferencia que Polino interpretó como un acto de altanería. En ese sentido, el conductor contó: “Le mostré los mensajes, para que viera que todo era cierto”.

Pero la reacción de Lali fue, nuevamente, distante. “Así que nada, pero no pasa nada”, concluyó Polino, su voz cargada de un tono que oscilaba entre la ironía y la tristeza. Tal es así que el invitado de Dente llegó a una conclusión: “Hace más de diez años, ella me venía a buscar para que la apoyara, hasta me pidió que fuera el padrino del fandom”. Y así fue cómo se terminó la relación entre ambos sin ninguna manera de recomponerla.