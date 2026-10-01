Fátima Florez llega al Teatro Ópera con "Fátima Universal": cuándo se presenta y cómo conseguir entradas
Tras recorrer escenarios del país y Latinoamérica, Fátima Florez llega a calle Corrientes con un show que combina humor, música e imitaciones.
Después de llevar su espectáculo por diferentes teatros de Argentina y Latinoamérica, Fátima Florez desembarcará en plena calle Corrientes con “Fátima Universal”, una superproducción en la que reúne música, humor, actualidad e imitaciones.
La multifacética artista se presentará el próximo 31 de octubre a las 21:00 en el Teatro Ópera, uno de los escenarios más emblemáticos de Buenos Aires. La función llegará luego de una extensa gira que pasó por Mar del Plata, Córdoba, Uruguay, distintos puntos de Latinoamérica y los principales escenarios del país.
En esta oportunidad, Fátima volverá a desplegar su capacidad para transformarse en diferentes personajes a través de sus imitaciones y sus sorprendentes cambios de vestuario, realizados en cuestión de segundos.
La puesta también contará con un importante despliegue visual y tecnología de última generación, además de una gran banda en vivo que acompañará los diferentes momentos de la función.
Cómo será “Fátima Universal” en el Teatro Ópera
Pensada como una propuesta para toda la familia, “Fátima Universal” combina diferentes disciplinas artísticas en un mismo escenario y mantiene el sello que caracteriza a Florez a lo largo de su carrera.
La actualidad también tendrá un espacio dentro del espectáculo. Marcelo Polino acompañará a Fátima sobre el escenario y aportará su particular estilo con comentarios sobre los temas del momento y diferentes situaciones de humor.
Su participación dará lugar además a divertidos intercambios con los numerosos personajes que la artista interpreta durante la función.
Otro de los atractivos de la noche será la presencia de Pampas Bravas, el grupo folclórico encargado de sumar música, energía y emoción a la propuesta. Su participación incorporará la identidad y la fuerza de las raíces argentinas dentro de una producción que apuesta por reunir distintas expresiones artísticas.
De esta manera, después de recorrer numerosos escenarios, Fátima Florez llegará el 31 de octubre a las 21:00 al Teatro Ópera con “Fátima Universal”, en una noche que combinará humor, música, imitaciones, personajes y sorpresas en plena calle Corrientes.
Las entradas se encuentran a la venta a través de Ticketek y también pueden adquirirse en la boletería del teatro.
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