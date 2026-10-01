Fátima Florez llega al Teatro Ópera con "Fátima Universal": cuándo se presenta y cómo conseguir entradas

La actualidad también tendrá un espacio dentro del espectáculo. Marcelo Polino acompañará a Fátima sobre el escenario y aportará su particular estilo con comentarios sobre los temas del momento y diferentes situaciones de humor.

Su participación dará lugar además a divertidos intercambios con los numerosos personajes que la artista interpreta durante la función.

Otro de los atractivos de la noche será la presencia de Pampas Bravas, el grupo folclórico encargado de sumar música, energía y emoción a la propuesta. Su participación incorporará la identidad y la fuerza de las raíces argentinas dentro de una producción que apuesta por reunir distintas expresiones artísticas.

De esta manera, después de recorrer numerosos escenarios, Fátima Florez llegará el 31 de octubre a las 21:00 al Teatro Ópera con “Fátima Universal”, en una noche que combinará humor, música, imitaciones, personajes y sorpresas en plena calle Corrientes.

Las entradas se encuentran a la venta a través de Ticketek y también pueden adquirirse en la boletería del teatro.