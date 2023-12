Bailando 2023: el mensaje de Lionel Messi a Marcelo Tinelli a un año del Mundial de Qatar 2022

Messi, mientras Marcelo se mostraba muy conmovido, agregó en su saludo: "Tanto nosotros como la gente de Argentina o la que estaba presente en Qatar disfrutamos muchísimo. Un mes que va a quedar para la historia, obviamente, para mí, para la gran parte de la mayoría de los argentinos. Va a ser un recuerdo que nos va a acompañar siempre".

Y, siguió: "Ahora, acá reviviéndolo desde Rosario, con familia, con amigos, disfrutando. Volviendo a disfrutar de todo lo que vivimos en esa época. Y nada, bancanco al El Tirri, jodido acá el Tirri, pero bueno ahí estamos bancándolo. Esperemos que el jurado, tanto Ángel (de Brito), como Pampita, Moria (Casán), y (Marcelo) Polino lo traten con cariño, como siempre, lo banquen un poquito".

VIDEO El emotivo mensaje de Messi a Tinelli a un año del Mundial

messi tinelli

"Volvió Mimi (Alvarado), capaz eso le suma también, por fin volvió Mimi. Aprovecho también este momento para mandarle un saludo a toda la Argentina, deseo que pasen unas felices fiestas. Que tengan un gran 24 y un hermoso fin de año. Y sobre todo desearle que el año que viene sea mejor para todos nosotros, los argentinos, llenos de salud, de felicidad y que como siempre todos juntos, una vez más, vamos a salir adelante", remarcó Lio.

"Te mando un beso grande para vos, para toda la gente que está presente ahí en el estudio. Estamos hablando y nos vemos pronto. Chau, Marce", cerró el capitán de la Selección Argentina.

Entre lágrimas, Marcelo destacó: "Gracias, Leo. Te amo profundamente. Los momentos difíciles que has pasado, los momentos gloriosos que has pasado. Ha sido toda gloria en toda tu carrera. Y esta alegría que no nos vamos a olvidar nunca. Y el enorme amor que te tengo a vos, personalmente, desde chiquito, desde que pateabas al arco en el viejo estudio de Ideas del Sur, y desde que te fuiste a Barcelona. Lo que quiero a tu mamá, a Celia, fanática del programa, a Jorge, a todos tus hermanos, a Anto, a todos tus hijos, a toda esa familia hermosa que tenés".

"Yo te quiero agradecer por esa amistad, por ese cariño, por ese amor de tantos años. Y gracias, en nombre de todos los argentinos, por no haber abandonado nunca, por saber que siempre hay que intentarlo, intentarlo siempre, como vos lo hiciste, aun en los peores momentos, y por darnos lo más lindo que nos has dado en toda la historia, por lo menos para mí, que es esta Copa del Mundo, que la pude vivir junto a mi hijo, junto a mi hermano y junto a mis mejores amigos. Y todos los argentinos la hemos vivido cada uno a su manera", concluyó el conductor.