El enojo en vivo de Marcelo Tinelli cuando lo vincularon a Momi Giardina

La reacción de Tinelli cuando lo vincularon en vivo a Momi Giardina

tinelli

De hecho, la comediante deslizó en su programa de Luzu TV, recientemente, una declaración muy picante: “No, no es él, no puedo creer que me cargan con Tinelli. Ya salí mucho tiempo…”. Esos puntos suspensivos alimentaron los rumores y le dieron carácter de oficialización.

Este lunes, Giardina tuvo un momento de incomodidad durante un móvil de LAM en los pasillos del Bailando. Ahí, le insistieron en reiteradas ocasiones para conocer la calidad de Marcelo en la intimidad o para que describiera cómo son sus besos.

En primera instancia, la morocha aclaró. “Yo no salí con Marcelo, soy amiga de él”. Luego, volvió a ratificar que compartió nada sentimental y aseveró: “No se como besa Tinelli. Nunca saldría con el padre de mis amigas, yo soy amiga de Cande y Mica”.

Ya con Giardina en la puerta del camarín de Tinelli, Ángel de Brito le preguntó: “¿Cómo besa Marcelo?”. Así, la humorista ratificó: “No, ese dato no te lo puedo decir porque no tuve la por que me bese. La verdad”. Al escuchar eso, el conductor salió de sus aposentos y encaró al cronista y exclamó: “No me gusta la pregunta. Es un amiga nada más. Si me van a bolude.. se pudre”.