Marcelo Tinelli enfrentó rumores de embarazo de Milett Figueroa

“Nadie dijo nada del embarazo. No entiendo porque me relacionan a mi con algo así”, continuó diciendo. “Es un semental, Marcelo”, agregó Moria Casán. “Todo puede pasar en la vida, pero en este momento no es eso”, concluyó Marcelo Tinelli.

Tinelli y Millet.jpg

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli cada vez más juntos

Después de haber enfrentado rumores de crisis, Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se muestran más enamorados que nunca. El fiel reflejo de cómo se encuentran hoy en día fue en entrega de los Premios Martín Fierro de la Moda, donde se lucieron como una de las parejas de la noche.

En una nota con LAM, a la modelo peruana le preguntaron si van a pasar las fiestas juntos, a lo que ella contestó: "Ahora estamos hablando y estamos planeando las fiestas, así que ya se enterarán poco a poco”.

“La idea es pasarla en familia, siempre con amor, con la gente que uno ama y que es el núcleo de uno. Pasarla con él o con mi familia, siempre tenemos las ganas de estar juntos, en todo momento; siempre nos estamos eligiendo, todos los días”.

Por último, Milett hizo énfasis en cómo es Marcelo como padre. "Me encanta él como papá, siento que es un ejemplo. Sus hijas son educadísimas. Son una maravilla. Cada una tiene una personalidad muy especial. Son amorosísimas".