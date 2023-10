La inesperada reacción de Marcelo Tinelli tras enterarse del romance entre Guillermina Valdés y Joaquín Furriel

guillermina valdes furriel

La reacción de Tinelli sobre el nuevo noviazgo de Guillermina Valdés

Una de las panelistas de Socios del Espectáculo, Paula Varela, reveló: "Yo hablé Con Marcelo hace poquitito y me dijo que no tiene ganas de estar en pareja con nadie. Me dice ‘te digo esto y capaz que mañana me ves con alguien’, porque viste que Marcelo es enamoradizo, pero que él ahora no tiene ganas de estar con nadie, que realmente está disfrutando mucho su vida de soltero".

De esta manera, sorprendió a los presentes en piso la novedad de que el conductor de América ya estaba al tanto de la nueva relación de su expareja. "Ahora, ¡cómo le duele esto, pobre Marce!", exclamó Mariana Brey, al mismo tiempo que otros integrantes del panel bromeaban con el like que Cande Tinelli dio a una publicación de TN donde se revelaba el noviazgo de la modelo.

"A Marcelo Tinelli le duele esto, a Cande Tinelli le gusta esto. A Marcelo le duele", indicó Rodrigo Lussich, y agregó: "Por lo pronto, a él se lo estaría relacionando con esta chica extranjera, ¿peruana es? Que, además, dicen que es igual a Guillermina", sostuvo Virginia Gallardo en clara referencia a Milett Figueroa.