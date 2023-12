Milett Figueroa reveló qué la conquistó de Marcelo Tinelli

También se refirió a la diferencia de edad, uno de los aspectos que siempre les remarcan de su relación, pero la modelo fue contundente: “No la siento, nunca había tenido parejas de más edad que yo, las dos parejas anteriores fueron chicos de mi edad, pero no siento el tema de la edad con él. Es un gran anfitrión, le gusta compartir, estar siempre con gente, y me da gusto porque me gusta compartir con él, escucharlo. Me enseña mucho, es importante escuchar a las personas, tenemos diferencias como en todas las relaciones, pero lo importante es la comunicación”.

VIDEO Milett Figueroa habló de su romance con Tinelli

