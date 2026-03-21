"La fiesta del gol": el video retro con el que Marcelo Tinelli despidió a Ernesto Cherquis Bialo

San Lorenzo, el club de sus amores, también lo recordó con unas sentidas palabras: “Hincha y socio de San Lorenzo, gigante del periodismo, hombre del fútbol y el boxeo, despedimos con tremendo dolor a Ernesto Cherquis Bialo, quien falleció a sus 85 años. Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este momento tan difícil. Y guardamos en la memoria sus crónicas de inspiración sin igual, su sanlorencismo apasionado y tantas charlas futboleras -y de la vida- que vamos a extrañar por siempre.¡Gracias por tanto, maestro!".

Otra de las despedidas destacadas fue la de El Gráfico, medio que dirigió entre 1982 y 1990: “Fue el dueño de una prosa única y testigo directo de una época sin igual. Durante más de sesenta años dedicó su vida al periodismo y ninguno podrá igualarlo”.

Las despedidas coincidieron en una idea central: Ernesto Cherquis Bialo fue mucho más que un periodista. En cada mensaje se repitieron conceptos como maestro, referente y periodista de raza, reflejando el lugar que ocupó en la historia del periodismo argentino y en la formación de generaciones enteras.