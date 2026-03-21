"La fiesta del gol": el video retro con el que Marcelo Tinelli despidió a Ernesto Cherquis Bialo
El conductor recordó al periodista deportivo que falleció este viernes a los 85 años.
especReferentes de los medios de comunicación, instituciones y figuras del deporte recordaron este sábado con mensajes cargados de admiración al histórico periodista Ernesto Cherquis Bialo, que murió a los 85 años. “Una mente brillante”, “un maestro” y “periodista de raza” fueron algunas de las definiciones que se repitieron.
Tras conocerse el fallecimiento, las redes sociales y el ámbito del fútbol se poblaron de mensajes de despedida de colegas, dirigentes, clubes y personalidades que destacaron su legado y su influencia en varias generaciones.
Uno de ellos fue Marcelo Tinelli quien dejó un sentido mensaje en la red social X. “Hasta siempre maestro Ernesto Cherquis Bialo. Un señor siempre. Coincidiendo o no en varios temas, fue un ejemplo del periodismo deportivo en nuestro país. Gracias por tus enseñanzas, querido Cherquis . Volá bien alto”, comentó.
San Lorenzo, el club de sus amores, también lo recordó con unas sentidas palabras: “Hincha y socio de San Lorenzo, gigante del periodismo, hombre del fútbol y el boxeo, despedimos con tremendo dolor a Ernesto Cherquis Bialo, quien falleció a sus 85 años. Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este momento tan difícil. Y guardamos en la memoria sus crónicas de inspiración sin igual, su sanlorencismo apasionado y tantas charlas futboleras -y de la vida- que vamos a extrañar por siempre.¡Gracias por tanto, maestro!".
Otra de las despedidas destacadas fue la de El Gráfico, medio que dirigió entre 1982 y 1990: “Fue el dueño de una prosa única y testigo directo de una época sin igual. Durante más de sesenta años dedicó su vida al periodismo y ninguno podrá igualarlo”.
Las despedidas coincidieron en una idea central: Ernesto Cherquis Bialo fue mucho más que un periodista. En cada mensaje se repitieron conceptos como maestro, referente y periodista de raza, reflejando el lugar que ocupó en la historia del periodismo argentino y en la formación de generaciones enteras.
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