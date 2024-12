Marcha atrás: qué dijo Migue Granados de Toto Kirzner antes del pedido de disculpas de Olga

"No importa que Olga sea un canal de streaming, esto es una cuestión humana y de valores. Si te mandás una cagada, tenés que pedir perdón. De la misma manera que en Twitter encontrás violencia y pornografía, en YouTube no hay un control tan exhaustivo de lo que podés transmitir y lo que no, y a veces el contenido se pasa de la raya, incluso en Navidad", lanzó.

migue granados en la previa al pedido de disculpas olga.mp4

Por otro lado, Granados comparó la situación con lo que habría ocurrido si se hubiera tratado de un canal de televisión: “Ahí las reglas del juego son distintas. Si hiciste algo mal, capaz te sacan o te freezan por algunos meses y después volvés. Acá no es así. Pero el valor humano hay que tenerlo igual”. Consultado sobre su actitud hacia “Toto” Kirzner luego de la emisión del sketch, consideró: “Pobre, es el más conocido del programa, por ser el hijo de Araceli y de Suar, podría haber sido un rey mago, en vez de ser Jesús, pero bueno 'vos fuiste protagonista de la paparruchada esa'. Pero tienen que pedir perdón como grupo y como programa, y así va a ser”.

Olga pesebre

El pasado martes, el conductor se había despegado de las críticas durante su programa: "No tenemos jefe, le hablamos a nuestra comunidad y es un canal de YouTube. Nadie está obligado a verlo. No es lo único que agarra una antena o es un canal del Estado. Hay youtubers que muestran cómo se limpian armas, hay youtubers que muestran cómo se rompe un candado... Listo, basta", en contraposición con lo dicho recientemente.